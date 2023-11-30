В НАТО придумали "военный Шенген", чтобы быстрее везти войска к рубежам РФ

Figaro: в НАТО принят "военный Шенген", чтобы быстрее везти войска к рубежам РФ

В НАТО проводят учения многонациональных контингентов для борьбы с... пограничной бюрократией, пишет Figaro. Оказалось, главную проблему при срочной высылке войск на борьбу с Россией будут представлять пограничники отдельных стран ЕС. Не на все танки и не на все эшелоны с солдатами есть инструкции.

Многочисленные технические и административные препятствия затрудняют "военную мобильность" стран НАТО. Военная логистика — наука суровая, порой абстрактная. Но Кремль знает ее потенциал. В Москве утверждают, что, надеясь создать "военный Шенген", организация НАТО намерена угрожать России: "Именно НАТО постоянно перемещает свою военную инфраструктуру к нашей границе. Это не может не вызывать нашей обеспокоенности и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей собственной безопасности", — заявил официальный представитель Кремля в прошлую пятницу. Накануне генерал-лейтенант Александр Соллфранк, глава логистического командования НАТО, поделился своими опасениями с Reuters. Объединенное командование оперативного уровня в структуре военного командования НАТО отвечает за поддержку союзных войск, дислоцированных на восточном фланге альянса.

В отсутствие достаточного предварительного развертывания Альянсу нужно иметь возможность "быстро перемещать" свою технику в случае кризиса, пояснил он, высказавшись за создание условий для армий по типу Шенгенской зоны, которая допускает свободное передвижение людей. В ЕС для транзита военной техники и вооружения требуется разрешение.

Спустя более четырех месяцев после принятия новых планов обороны НАТО, в которых подробно описываются задачи войск в Европе в случае роста напряженности с Россией, военный штаб союзников забеспокоился о потерянном времени. "Чтобы планы НАТО были убедительными, надо решить проблемы военной мобильности", — поясняет полковник Гийом Гарнье, бывший французский офицер в НАТО. Но это, оказывается, "нормативно-правовые дебри", предупреждает он. Планируется развернуть 100 000 военнослужащих за десять дней и еще 200 000 в течение месяца.

Однако ответственность за логистику лежит в первую очередь на государствах. "У каждого свои законы и стандарты, свои определения разрешенных размеров или опасных продуктов", — говорит полковник Гарнье. До кризиса на Украине эти разногласия решались в срочном порядке. С тех пор конкретные случаи блокировки служат предупреждением. Например, отправка танков Leclerc из Франции в Румынию была отложена до конца 2022 года из-за отсутствия разрешения на передвижение в Германии. Этот вопрос находится в центре внимания нового натовского командования группы сухопутных армий "Еurope", созданного в октябре. Оно только что организовало учения "Notos": семь перевозок на военных поездах через семь стран, три переброски по морю, шестнадцать перебросок по воздуху... "Транзитные возможности улучшились", — уверяет высокопоставленный французский офицер. Армия, в частности, "возобновила свои связи с французской компанией железнодорожного транспорта SNCF", которая отказалась внести изменения в расписание движения обычных поездов ради транспортировки военных грузов.

В докладе о проблемах НАТО Международный институт стратегических исследований подчеркивает необходимость повышения мобильности вооруженных сил в Европе. Она заметно снизилась после окончания "холодной войны", отмечают авторы. В то время до линии "железного занавеса" можно было добраться только и из атлантических портов, и из Франции или Великобритании. Затем граница отодвинулась на несколько тысяч километров на восток, а новая инфраструктура не создана. "И НАТО, и ЕС признали этот вопрос слабым местом", — говорится в докладе. Европейские армии также являются побочными жертвами раздувания стандартов внутри ЕС, говорит один военный. За последние два года были предприняты некоторые инициативы. "Однако неясно, был ли достигнут достаточный прогресс и с достаточной ли скоростью", — добавляют авторы.

Вопросы "военной мобильности" находятся в европейской повестке дня с 2017 года, когда был принят первый план действий НАТО в случае обострения на восточном фланге. Версия "2.0" была утверждена в ноябре 2022 года. "В контексте российской СВО на Украине мы поняли, насколько важно как можно быстрее доставлять военную помощь", — пояснили тогда в Еврокомиссии. Проблемы, которые предстоит решить, носят как технический (например, ширина железнодорожной колеи), так и административный характер (время пересечения границ должно составлять от 5 до 3 дней)... Заключены соглашения со странами НАТО, не входящими в ЕС, такими как Великобритания. На Украину и Молдавию также влияет расширение четырех "европейских транспортных коридоров".

Многое еще предстоит сделать. В первом отчете, обнародованном в середине ноября, перечислены действия, предпринятые за последний год. В финансовой программе на 2021–2027 годы предусматриваются инвестиции в размере 1,69 миллиарда евро в "двойную" транспортную инфраструктуру. Финансируются пятьдесят семь проектов в 18 государствах-членах: 35% касаются железной дороги, 28% автомобильных дорог, 21% инфраструктуры аэропортов, 16% морской инфраструктуры. В настоящее время изучаются планы по переводу процедур в цифровой формат. ЕС также занимается такими вопросами, как снабжение топливом транспортных маршрутов, замена запасных частей (например, с помощью модулей 3D-печати) и киберустойчивость систем. Военные действия на Украине показали, что тыловая логистика также является мишенью для противника.

Николя Барот (Nicolas Barotte)