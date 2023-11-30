Политический ураган в Европе заставит Украину пойти на мировую с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Бельгию.

dikGAZETE: смена власти в Европе вынудит Киев начать переговоры с Москвой

Власть в странах ЕС меняется, пишет dikGAZETE. Европейцы не выдерживают последствий украинского кризиса и голосуют за таких политиков, которые будут думать о собственном народе. Поэтому вполне вероятно, что Зеленский скоро сядет на стол переговоров с Путиным, считает автор статьи.

Эрхан Алтыпармак

Как известно, во многих странах Европы проводятся выборы и происходят резкие изменения в правительствах. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимает свой пост с 2010 года, и он, возглавляя страну, расположенную в самом сердце Европы, может прямо сказать миру правду.

Из-за высказываний Орбана похожее мужество начали проявлять и лидеры других западных стран. Отныне многие политики могут критиковать политику Евросоюза, НАТО и США.

Тем не менее после начала Россией специальной военной операции на Украине в Европе наблюдаются большие политические перемены.

Европейцы на каждых выборах неожиданно приводят к власти "опасных" персон или делают их партнерами правящей коалиции. До этих трансформаций многие так называемые "демократические" правительства совершали фашистские нападки на Россию, а из-за ответных мер со стороны Москвы страдали их собственные народы.

Разве не экономические санкции, введенные против России, были одним из факторов роста инфляции в ЕС и мире?

Разве европейцы не знали о взрывах на газопроводах "Северный поток", предназначенных для передачи российского газа на Запад, и о том, что энергетический кризис начался из-за Украины и ее союзников?

Политики, которые пытались обмануть свой народ, даже путем затягивания расследования диверсии на "Северном потоке", должны быть привлечены к ответственности.

Правая премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая не игнорирует очевидные факты, хотя и является сторонницей Киева, в одной неофициальной беседе даже отметила: "Приближается момент, когда все поймут, что нужен какой-то выход из ситуации".

Хотя это в некотором смысле такие высказывания западных политиков подразумевают критику украинской политики предыдущего правительства, на самом деле ЕС также признает и собственный провал.

Следует напомнить, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини (Matteo Salvini) является ярым сторонником России.

На выборах, состоявшихся в прошлом месяце в Словакии, победил Роберт Фицо, и его первым политическим решением было прекращение военной поддержки Украины.

Фицо постоянно заявлял, что помощь Киеву изнуряет народ Словакии экономически и морально. Поэтому он был избран словаками как лидер, который видит реальные факты.

Герт Вилдерс, один из правых лидеров Нидерландов, занимает более осторожную позицию по украинскому кризису. Ранее в своих заявлениях он отмечал, что западные государства допустили ошибку, не выступив против требований Украины о членстве в НАТО, но при этом говорил, что российской спецоперации нет оправдания.

Несмотря на то что новый премьер-министр Нидерландов выиграл выборы всего несколько дней назад, я не сомневаюсь, что его позиция по конфликту на Украине будет заключаться в сокращении поддержки, оказываемой Киеву. Дело в том, что жителям Нидерландов не нужны ни военные конфликты, ни беженцы, которые бегут от проблем, созданных западными странами.

В Германии продолжается подъем "Альтернативы для Германии" (AfD), которая стала третьей партией на последних выборах в стране, выигранных Олафом Шольцем, с 21% голосов. Эта политическая сила, увеличивающая свой рейтинг практически во всех опросах общественного мнения, сумела войти в число фаворитов и на предстоящем голосовании.

Сопредседатели AfD Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) и Алиса Вайдель (Alice Weidel) в совместном заявлении требовали от России прекратить боевые действия и вывести войска с Украины.

Тем не менее важнейшей причиной, по которой эта партия получила широкое признание немцев, была именно бесконтрольная и безграничная поддержка Киева со стороны Берлина, ведь эта поддержка сыграла ключевую роль в проблемах, переживаемых в Европе.

Во Франции одним из лидеров, которые считают, что Россия права в конфликте с Украиной, является Марин Ле Пен (Marine Le Pen).

Политик, проигравшая Эммануэлю Макрону с ничтожно малым отставанием, неизбежно вновь станет фаворитом на следующих выборах. Франция является центром миграции беженцев как из стран Северной Африки, так и государств Ближнего Востока. Париж, который не может справиться с проблемой беженцев, по-прежнему продолжает поддерживать Киев и в то же время способствовать усилению власти Марин Ле Пен.

Если Эммануэль Макрон вместе с другими европейскими лидерами не изменит свою политику, во Франции неминуемо произойдет смена власти.

В таких странах, как Австрия и Бельгия, люди, критикующие политику в отношении Украины и беженцев, также могут сменить свои правительства.

Политические изменения в Европе несут риски и для Евросоюза. Например, новый премьер-министр Нидерландов Герт Вилдерс поддерживает Nexit (выход Нидерландов из ЕС — Прим.ИноСМИ). Вилдерс, получивший большую поддержку избирателей, наверняка также предпримет шаги в этом отношении после вступления в должность. В случае эффекта домино мы отчетливо увидим трещину в Евросоюзе в скором времени.

Перед лицом политических изменений и кризисов на Западе правительствам европейских стран очень легко найти выход из ситуации.

Прежде всего им необходимо отказаться от политики, навязанной Вашингтоном и Лондоном.

Странам Евросоюза, например, необходимо занять более нейтральную позицию по конфликту на Украине.

Им также следует отказаться от экономических санкций, наложенных на Москву, и прекратить военную и финансовую поддержку, оказываемую Киеву.

Если страны ЕС, открыто поддерживающие ближневосточную политику США, продолжат делать это, они не смогут справиться с наплывом беженцев из арабских стран, а это создаст новые угрозы для правительств.

Отныне балансы в Европе меняются. Правительствам, которые проводят ошибочную политику, которую мы ранее наблюдали в отношении пандемии коронавируса, нужно как можно скорее пересмотреть свою стратегию и действовать в международных кризисах более конструктивно.

Если это не будет сделано в ближайшее время, европейцы, которые и так борются с энергетическим кризисом, при первом же голосовании отдадут предпочтение альтернативным политикам, а не нынешним.

Полагаю, что позиция выбранных альтернативных политиков по украинскому конфликту будет более контролируемой. В такой ситуации Киев, поддержка которого и так значительно уменьшилась, сможет продолжать боевые действия. В этих условиях уже предстоящей весной столкновения на Украине могут закончиться, а Зеленский будет вынужден сесть за стол переговоров, даже не желая того.

Автор: Эрхан Алтыпармак (Erhan Altıparmak)