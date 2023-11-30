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Военное обозрение

Поломки и сложности программы: поставка модернизированных БМП Puma в бундесвер задерживается

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Источник изображения: topwar.ru

Для выполнения своих обязательств перед НАТО бундесвер решил модернизировать до стандарта K-Stand VJTF до 40 экземпляров БМП Puma, принятых на вооружение в 2015 году после пяти лет, потраченных на решение основных проблем с надежностью боевых машин.

Аналогичные задержки возникли и с усовершенствованной версией БМП. Улучшенный образец был объявлен полностью боеспособным в 2021 году. Однако, когда 37-я панцергренадерская бригада должна была принять на вооружение первую партию модернизированной техники, то выяснилось, что 18 машин вышли из строя из-за поломок, как механических, так и электрических, произошедших во время маневров, проведенных в декабре 2022 года.

В итоге Минобороны решило заменить их на Marder и приостановить закупку до тех пор, пока проблемы с Puma не будут окончательно решены. Версия «K-Stand VJTF» близка к модификации «S1», до уровня которой планируется довести все 350 Puma, которые будут развернуты сухопутными войсками бундесвера.

В июне 2021 года был заключен контракт на сумму €1,04 млрд, предусматривающий модернизацию 154 БМП до стандарта S1 к 2026 году. Предусматривается установка противотанковых ракет Spike-LR, дистанционно управляемого вторичного вооружения [TSWA] в дополнение к 30-мм пушке с двойной подачей снарядов MK 30-2, камеры высокого разрешения, новых оптико-электронных приборов наводчика и командира машины и радиостанции SVFuA. Наконец, главная цель – это придать БМП сетецентрические возможности.

Однако разработка стандарта S1 задерживается, в частности, из-за сложностей в реализации программы, которые не уточняются

- говорится в издании Opex360.

Таким образом, первые 15 модернизированных Puma вряд ли будут поставлены раньше конца февраля 2024 года. При этом в случае новых задержкек под угрозой окажется оснащение бронетанковой бригады, которую бундесвер хочет перебросить в Литву.

Да, у Puma были свои трудности, как и у любой крупной боевой системы. Но нам нужна надежная система, которая готова участвовать в сражениях

- утверждал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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Страны
Германия
Литва
Продукция
Spike NLOS
Проекты
NATO
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