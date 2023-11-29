Envo Drive Systems разработала электрическую платформу универсального транспортного средства

Utility Personal Transporter

Компания Envo Drive Systems близка к созданию действующего прототипа «Utility Personal Transporter» (UTP), что можно перевести как «Утилитарный персональный транспортер». Машина позиционируется как наиболее универсальное и практичное транспортное средство в мире электромобилей. Эдакий смартфон, который пришел на смену старым мобильным телефонам, и умеет все — или почти все.

Главное преимущество UTP именно в универсальности, так как это всего лишь мобильная платформа для создания на ее основе чего угодно. В ее состав входят плоский контейнер-основание с блоком аккумуляторов, четыре колеса с автономными электродвигателями и складная стойка с элементами управления. К услугам конструкторов и владельцев низкий центр тяжести, возможность хранить аппарат в вертикальном положении, минимум занимаемого места в гараже и на дороге, простота управления.

Utility Personal Transporter

Utility Personal Transporter

Utility Personal Transporter

Аккумуляторы не только питают электродвигатели, но и любые модули, которые устанавливаются на UTP, поэтому заявленный запас хода в 200 км – величина условная. На типовых колесах машина разгоняется до 50 км/ч, ее мощности хватает для перевозки 250 кг груза и еще 350 кг на буксире. Но колеса можно менять на произвольные варианты, включая гусеничные блоки, плюс индивидуально настраивать тягу на каждом приводе, что обеспечивает UTP некоторые внедорожные свойства. Здесь минимум подвижных элементов, что упрощает обслуживание системы. Ассортимент устанавливаемых модулей ограничен только массогабаритными параметрами машины и фантазией потребителей. Стоимость самой платформы составит $14 тыс., поставки планируются на конец 2025 года, а предварительные заказы принимаются уже сейчас.

Александр Мартыненко