"С армянина снимут последнюю рубаху". Сможет ли Пашинян построить армию по швейцарскому образцу

Полковник Ходаренок назвал логичным переход армии Армении на модель Швейцарии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна реформирует армию, опираясь на международный опыт. Ереван намерен привести Вооруженные силы Армении к швейцарской модели. Сможет ли Пашинян справиться с такой задачей и какие именно вооруженные силы нужны Армении, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«В вооруженных силах Армении проводятся масштабные реформы с учетом международного опыта», - сказал Пашинян. В стране были введены 24-дневные военные сборы с целью обучить резервистов минимальным военным навыкам. В качестве образца в Армении предполагается взять швейцарскую модель.

Для начала напомним, что представляет собой модель этого альпийского государства. Вооруженные силы Швейцарии организованы на основе смешанного (контрактно-призывного или на добровольной основе и повинности) способа комплектования ВС. Вооруженные силы конфедерации состоят всего из двух видов ВС: сухопутных войск и военно-воздушных сил. Сухопутные войска состоят из трех механизированных бригад, а также вспомогательных частей и учебных соединений.

Служба в вооруженных силах обязательна для всех граждан мужского пола конфедерации и обычно составляет 260 дней, распределенных на 10 лет. Швейцарские военнообязанные хранят дома табельное стрелковое оружие и амуницию, но хранение боеприпасов дома им было запрещено в 2007 году.

Теперь вернемся к новациям премьер-министра Армении Никола Пашиняна. С одной стороны, складывается впечатление, что лидер государства заходит в сферу военного строительства явно не с той двери.

Как бы там ни было, вооруженные силы любой страны - это инструмент войны. И только для этой единственной цели они предназначены. Армия или воюет, или готовится к войне. Любое третье состояние для военной организации государства исключено по определению.

И при реформировании армии надо исходить не из того, какая модель военного строительства больше подходит для той или иной страны, а какие цели и задачи стоят перед государством в целом и его вооруженными силами в частности.

Для начала Николу Пашиняну, наверное, следовало бы озвучить вполне конкретные требования по подготовке своей страны и ВС к отражению возможной агрессии, о способах и формах ведения войны в целом, и только потом переходить к практической деятельности политического руководства страны и высшего военного командования в сфере военного строительства. При этом, разумеется, надо опираться на экономические, военные, морально-психологические возможности государства и общества.

Вместе с тем наивно было бы полагать, что эти прописные истины неизвестны кабинету Никола Пашиняна. Тут дело в другом.

Расклад сил

Население Армении составляет менее 3 млн человек (к тому же оно не растет, а перманентно убывает). Военный бюджет государства составляет примерно $1,5 млрд. На эти деньги не купишь и одной эскадрильи многофункциональных истребителей F-16 Block 70/72 (Цена одного самолета существенно больше $150 млн).

Что касается ближайших соседей Армении, то эти показатели у них выглядят следующим образом: население Азербайджана - 10 млн чел., военный бюджет - $3,1 млрд, население Турции - 85,3 млн чел., военный бюджет - $15,842 млрд.

Учитывая, что и в Баку, и в Анкаре постоянно озвучивается тезис - «один народ - два государства», ситуация для Еревана выглядит откровенно угрожающей.

Даже если с последнего армянина снимут последнюю рубаху, конкурентоспособную современную армию при таких раскладах Еревану создать не удастся даже при сильнейшем перенапряжении финансовых и мобилизационных возможностей государства.

Тут необходимо кардинально другое решение.

При оценке обстановки и всех иных сопутствующих обстоятельств следует учесть, что не так давно Армения лишилась Нагорного Карабаха. В сентябре 2023 года Азербайджан всего за сутки достиг всех целей операции в Нагорном Карабахе. Ни Россия, ни ОДКБ в этой ситуации не проявили себя никак. Никак не помогли Еревану Москва и ОДКБ и во Второй карабахской войне.

Курс на вступление в НАТО

В этой связи в Армении полагают, что Россия и ОДКБ национальную безопасность республики обеспечить не могут. А раз на них надеяться нельзя, то в Ереване считают - надо что-то менять, и менять при этом радикально - и военный блок, и главного союзника. Утрата Карабаха при этом будет для Армении кровоточащей раной, которая в народной памяти останется на ближайшие сто лет, если не больше.

При этом во весь голос и причем в деталях озвучивать свои военно-политические намерения в Ереване на данном этапе не считают целесообразным. По всей видимости, геополитические и геостратегические векторы и последовательность шагов для Армении будут выглядеть в ближайшее время следующим образом: нормализация отношений с ближайшими соседями - Азербайджаном и Турцией; постепенный отход от Москвы и выход из ОДКБ; курс на вступление в НАТО.

То есть какое-либо вооруженное противостояние с Анкарой и Баку в планы армянского руководства сегодня не входит. То есть бряцать оружием и продолжать военное строительство, как и прежде, сегодня для Армении уже нет никакой необходимости. Задача «отобьем Карабах!» на ближайшие десятилетия на стоит.

При подобных установках для вооруженных сил страны вполне подойдет и швейцарская модель. А после гипотетического вступления Армении в НАТО боевой и численный состав ее армии вообще вполне может быть ограничен несколькими батальонами. Так что заявления Никола Пашиняна о переходе его армии на швейцарский образец в таких условиях выглядят вполне логичными.

Разве что раздача армянским военнослужащим табельного стрелкового оружия и амуниции и его последующее хранение в домашних условиях может легко привести к утрате (продаже) как первого, так и второго. Для безусловной сохранности оружия, бронежилетов, стальных шлемов, фляг, вещмешков и всего прочего, безусловно, надо иметь дисциплинированность и организованность граждан Швейцарской Конфедерации. Есть основания сомневаться, что армянские призывники уже достигли подобных показателей. Над этим вопросом еще надо много работать. Но это, пожалуй, единственное препятствие на пути введения 24-дневных военных сборов для ВС Армении.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок