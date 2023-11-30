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ТАСС

Турция поддержала предложение Венгрии о пересмотре подхода к конфликту на Украине

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Государственный флаг у здания парламента в Будапеште, Венгрия
Государственный флаг у здания парламента в Будапеште, Венгрия.
Источник изображения: © AP Photo / MTI, Tibor Illyes

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что другие страны НАТО не согласились с этим предложением

БУДАПЕШТ, 28 ноября. /ТАСС/. Турция поддержала предложение Венгрии о необходимости пересмотра западной стратегии в отношении конфликта на Украине, однако другие страны НАТО с их мнением не согласились. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, принимающий участие в двухдневном совещании министров иностранных дел государств Североатлантического альянса в Брюсселе.

Он рассказал, что предложил вместе со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом пересмотреть тот план, которого придерживались в отношении конфликта на Украине страны НАТО, Евросоюза и Запада в целом. "Этот план предусматривал, что Украина одержит военную победу, Россия потерпит поражение, и это будет иметь политические последствия для России. Думаю, сегодня все могут видеть, самое большее - не признавать, что этот план провалился", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами по итогам первого рабочего дня министерского заседания НАТО.

"Поэтому необходимо поднять вопрос о том, что если стратегия до сих пор не сработала, а она явно не работает, то не следует ли подготовить план Б", - отметил министр, выступление которого транслировал телеканал М1. По его словам, это предложение поддержал лишь глава МИД Турции, и только они вдвоем говорили на сегодняшнем совещании о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Остальные участники встречи оказались не готовы к такому развитию событий, добавил Сийярто. Он посетовал, что среди них по-прежнему царит воинственный настрой, а "факты никого не беспокоят и никто не хочет переосмысливать стратегию, несмотря на ее провал за последние полтора года". 

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Страны
Венгрия
Россия
Турция
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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