Источник изображения: topwar.ru

С начала проведения СВО целый ряд западных систем продемонстрировал свою неэффективность или чрезмерную уязвимость.

В частности, это касается американской буксируемой гаубицы М777: более половины из 108 орудий, отправленных армией США, уже уничтожены контрбатарейным огнем российских войск

- говорится в издании Meta-defense, хотя только ударов по данной гаубице задокументировано в несколько раз больше.

При этом, как полагают во французской прессе, некоторые изделия показали высокую боевую эффективность: ПТРК Javelin, [ударный] беспилотник Bayraktar TB2, крылатая ракета Storm Shadow, РСЗО HIMARS, САУ Pzh2000:

Но лучшую репутацию по производительности и эффективности на Украине, несомненно, заслужила САУ CAESAR от французской компании Nexter. Она играет решающую роль в боях против ВС РФ. Однако никогда она не оказывала настолько решающего значения, как сегодня при обороне Авдеевского котла.

Как указывается, защиту города обеспечивает 110-я механизированная бригада ВСУ. Сопротивление этой бригады сегодня зависит от сохранения линий связи и снабжения, регулярно подвергающихся атакам российских подразделений и артиллерии.

Для сдерживания этой угрозы бригаду поддерживает 55-я артиллерийская бригада, вооруженная в основном буксируемыми орудиями советского производства, но также 10 единицами 155-мм САУ CAESAR, поставленными Францией.

Как заявляется, CAESAR может нанести удар по цели на дистанции более 30 км несколькими американскими кассетными снарядами M864, каждый из которых сбрасывает около сотни суббоеприпасов.

Батарея сворачивается с боевой позиции менее чем за четыре минуты. Этого времени слишком мало, чтобы ВС РФ могли нанести контрбатарейный удар

- отмечается в издании.

В дополнение к M864 CAESAR также может стрелять снарядами, предназначенными для уничтожения тяжелобронированных машин: они сбрасывают над целью два самонаводящихся суббоеприпаса, которые поражают близлежащую броню.

Помимо дальности и точности, важную роль в обороне Авдеевки сегодня играет, прежде всего, очень высокая мобильность CAESAR. ВСУ фактически применяют тактику артиллерийских налетов, опробованных в Ираке французской армией

- заявляет автор.

Источник изображения: topwar.ru

С его слов, сражаясь с боевиками на территории Ирака, французские САУ CAESAR проводили рейды на территории, контролируемые джихадистами, откуда наносили точные удары по целям, находящимся в оперативной глубине и вне досягаемости других артиллерийских систем.

ВСУ применяют аналогичную тактику. CAESAR заходят в зону обстрела российской артиллерии, чтобы получить возможность нанести интенсивные, но короткие удары, прежде чем снова уйти за пределы досягаемости российского огня

- отмечает автор.

Хотя, с его слов, имеется риск, что САУ встретятся с дронами-камикадзе, такими как «Ланцет».

Другие артсистемы могут применять ту же тактику, например, шведская Archer или словацкая Zuzana. Однако никто не может превзойти необычайную подвижность CAESAR, который, имея массу всего 17 тонн, развивает скорость 100 км/ч по асфальту и 50 км/ч по бездорожью с дальностью хода 600 км

- указывается в прессе.

Кроме того, CAESAR отличается небольшой ценой: в версии 6х6 САУ обходится в менее €5 млн, что значительно меньше стоимости таких образцов как немецкая самоходка Pzh2000 (весит 58 тонн и стоит €18 млн). Как указывается, в настоящее время компания Nexter выпускает в месяц по 6 экземпляров CAESAR, но вскоре достигнет показателя в 8 САУ.