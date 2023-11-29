«ВСУ применяют тактику артиллерийских налетов»: во французской прессе оценили роль САУ CAESAR

Источник изображения: topwar.ru
С начала проведения СВО целый ряд западных систем продемонстрировал свою неэффективность или чрезмерную уязвимость.
- говорится в издании Meta-defense, хотя только ударов по данной гаубице задокументировано в несколько раз больше.
При этом, как полагают во французской прессе, некоторые изделия показали высокую боевую эффективность: ПТРК Javelin, [ударный] беспилотник Bayraktar TB2, крылатая ракета Storm Shadow, РСЗО HIMARS, САУ Pzh2000:
Как указывается, защиту города обеспечивает 110-я механизированная бригада ВСУ. Сопротивление этой бригады сегодня зависит от сохранения линий связи и снабжения, регулярно подвергающихся атакам российских подразделений и артиллерии.
Для сдерживания этой угрозы бригаду поддерживает 55-я артиллерийская бригада, вооруженная в основном буксируемыми орудиями советского производства, но также 10 единицами 155-мм САУ CAESAR, поставленными Францией.
Как заявляется, CAESAR может нанести удар по цели на дистанции более 30 км несколькими американскими кассетными снарядами M864, каждый из которых сбрасывает около сотни суббоеприпасов.
- отмечается в издании.
В дополнение к M864 CAESAR также может стрелять снарядами, предназначенными для уничтожения тяжелобронированных машин: они сбрасывают над целью два самонаводящихся суббоеприпаса, которые поражают близлежащую броню.
- заявляет автор.
Источник изображения: topwar.ru
С его слов, сражаясь с боевиками на территории Ирака, французские САУ CAESAR проводили рейды на территории, контролируемые джихадистами, откуда наносили точные удары по целям, находящимся в оперативной глубине и вне досягаемости других артиллерийских систем.
- отмечает автор.
Хотя, с его слов, имеется риск, что САУ встретятся с дронами-камикадзе, такими как «Ланцет».
- указывается в прессе.
Кроме того, CAESAR отличается небольшой ценой: в версии 6х6 САУ обходится в менее €5 млн, что значительно меньше стоимости таких образцов как немецкая самоходка Pzh2000 (весит 58 тонн и стоит €18 млн). Как указывается, в настоящее время компания Nexter выпускает в месяц по 6 экземпляров CAESAR, но вскоре достигнет показателя в 8 САУ.