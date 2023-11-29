Войти
ТАСС

Сийярто: главы МИД стран НАТО признали, что контрнаступление Украины провалилось

442
0
0
Раненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

Как заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства, почти никто "не рассматривал контрнаступление как успех" украинских сил, за исключением лишь одного из его коллег

БУДАПЕШТ, 28 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран НАТО на своей встрече в Брюсселе признали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины против российских войск провалилось, оно не оправдало их ожиданий и принесло результаты гораздо ниже тех, на которые они рассчитывали. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, принимающий участие в двухдневном совещании, открывшемся в бельгийской столице.

"Цели и надежды, связанные с украинским контрнаступлением, сведены на нет, потому что с момента его начала не произошло никаких серьезных изменений на поле боя и никакого прорыва. Это было признано здесь многими людьми. Тихо, с опаской, но признано", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами по итогам первого рабочего дня министерского заседания НАТО.

"Относительно хода контрнаступления на Украине в основном говорилось о том, что оно дало результаты значительно ниже ожидавшихся", - отметил глава МИД, выступление которого транслировал телеканал М1. Он уточнил, что почти никто "не рассматривал контрнаступление как успех" украинских сил, за исключением лишь одного из его коллег. "Но это была единичная попытка, к которой никто не присоединился", - сказал Сийярто. По его словам, в основном говорилось о том, что "все происходящее не оправдывает ожиданий". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
12.05.2023
ЕС намерен потратить €70 млрд на укрепление обороны в ближайшие три года
19.10.2022
Болгары выступили против любого участия в конфликте с Россией
19.10.2022
Чему научат украинских военных в тренировочных лагерях Евросоюза
09.06.2022
НАТО столкнулась с угрозами. Россия – лишь одна из них
01.02.2022
Турция подключается к игре за Украину
18.11.2020
Откель грозить мы будем?
28.01.2010
"Ракетные планы" России: амбиции и реалии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 10:14
  • 105
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 29.11 09:18
  • 0
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 08:03
  • 56999
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад
  • 29.11 01:14
  • 1
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 28.11 20:32
  • 54
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 20:12
  • 2
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 28.11 19:52
  • 4
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией