Сийярто: главы МИД стран НАТО признали, что контрнаступление Украины провалилось

Как заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства, почти никто "не рассматривал контрнаступление как успех" украинских сил, за исключением лишь одного из его коллег

БУДАПЕШТ, 28 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран НАТО на своей встрече в Брюсселе признали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины против российских войск провалилось, оно не оправдало их ожиданий и принесло результаты гораздо ниже тех, на которые они рассчитывали. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, принимающий участие в двухдневном совещании, открывшемся в бельгийской столице.

"Цели и надежды, связанные с украинским контрнаступлением, сведены на нет, потому что с момента его начала не произошло никаких серьезных изменений на поле боя и никакого прорыва. Это было признано здесь многими людьми. Тихо, с опаской, но признано", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами по итогам первого рабочего дня министерского заседания НАТО.

"Относительно хода контрнаступления на Украине в основном говорилось о том, что оно дало результаты значительно ниже ожидавшихся", - отметил глава МИД, выступление которого транслировал телеканал М1. Он уточнил, что почти никто "не рассматривал контрнаступление как успех" украинских сил, за исключением лишь одного из его коллег. "Но это была единичная попытка, к которой никто не присоединился", - сказал Сийярто. По его словам, в основном говорилось о том, что "все происходящее не оправдывает ожиданий".