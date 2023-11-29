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ТАСС

Кулеба считает, что Запад защитит Киев, как стадо слонов

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Efrem Lukatsky

Глава МИД Украины отметил, что не чувствует никакого давления со стороны западных стран

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отверг предположение о том, что страны Запада пытаются склонить Киев к началу мирных переговоров, потому что они устали от украинского конфликта. При этом он сравнил западные страны со слонами, которые будут защищать Украину, считая ее членом своего стада.

Таким образом, глава украинского МИД ответил на вопрос журналистки, сравнившей возможную усталость западных союзников от украинского конфликта со "слоном в комнате", то есть с обстоятельством, которое все замечают, но никто о нем не говорит. "Я думаю, это выражение несправедливо по отношению к слонам", - заявил Кулеба, назвав слонов "мудрыми, сострадательными и энергичными" животными.

"Если вы член стада, они всегда [вас] защищают, защищаю друг друга, в каком бы состоянии они не находились", - продолжил глава украинского МИД. При этом он сравнил страны, поддерживающие Украину, со стадом слонов. "Мы члены стада, поэтому слоны будут защищать нас", - считает министр иностранных дел Украины. "Чтобы сделать мой ответ проще и избежать интерпретаций - нет, я не чувствую никакого давления", - заключил он.

Газета Bild написала 24 ноября, что США и Германия хотят склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, не убеждая его в этом напрямую, но поставляя лишь то оружие, которое необходимо для удержания нынешней линии фронта. Ссылаясь на источники в правительственных кругах ФРГ, газета сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден хотят, чтобы Зеленский осознал бессмысленность продолжения конфликта для Киева, однако не намерены напрямую требовать от него начать переговоры. Позже помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что эта информация не соответствует действительности. Шольц заверил, что Украине будет обеспечена поддержка, в которой она нуждается. 

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