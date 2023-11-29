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ТАСС

Столтенберг указал на различия ситуаций в Газе и на Украине

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Украинские артиллеристы перезаряжают гаубицу M777
Украинские артиллеристы перезаряжают гаубицу M777.
Источник изображения: © AFP 2023 / Anatolii Stepanov

При этом генеральный секретарь НАТО заявил, что международное право должно соблюдаться в ходе всех конфликтов

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Международное право должно соблюдаться в ходе всех конфликтов, но обстановку в секторе Газа и ситуацию на Украине сравнивать нельзя. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня заседания глав внешнеполитических ведомств стран - членов альянса.

Он подчеркнул, что "международное право необходимо соблюдать" в ходе любых военных конфликтов. "Ситуации в Газе и на Украине отличаются, и их нельзя сравнивать. Украина не угрожала России и не атаковала ее", - утверждал Столтенберг. По его словам, Украина якобы "подверглась неспровоцированной агрессии".

"Я думаю, важно признать, что НАТО как альянс не играет активной роли в палестино-израильском конфликте", - сказал он. Столтенберг уточнил, что ряд союзников по НАТО действуют по-разному, но "НАТО как организация не участвует в этом напрямую". Он приветствовал договоренности Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС об освобождении заложников, отметив, что важно, чтобы "этот конфликт не перерос в более крупный региональный конфликт".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. В понедельник стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях. 

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