ЕС выделил дополнительно на обучение украинской армии около 200 млн евро

Брюссель. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС принял во вторник решение предоставить дополнительное финансирование в 194 млн евро для обучения украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи Евросоюза Украине (EUMAM Ukraine).

"Такая помощь будет предоставляться через Европейский фонд мира (EPF) в форме необходимого летального и нелетального оснащения и материалов, а также услуг для поддержки учебной деятельности", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

"Финансовая сумма увеличена на 194 млн евро и составит 255 млн евро", - сообщается в документе.

В нем объясняется, что целью этого решения является "продолжение поддержки EUMAM в наращивании потенциала вооруженных сил Украины, исходя из ее потребностей и принимая во внимание растущий объем и сложность учебной программы".