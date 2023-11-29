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Интерфакс-АВН

Поколение учёных в области лазерных технологий и квантовой электроники прошло подготовку в аспирантуре НИИ "Полюс"

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НИИ «Полюс» им. Стельмаха
Эмблема НИИ «Полюс» им. Стельмаха.
Источник изображения: www.soyuzmash.ru

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Штат научных сотрудников НИИ "Полюс" имени Стельмаха ежегодно пополняется за счёт выпускников аспирантуры, действующей на базе института 35 лет, сообщила во вторник пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит институт.

"За 35 лет работы аспирантура выпустила поколение учёных в области лазерных технологий и квантовой электроники. В этом году обучение проходят 27 человек", - сказано в сообщении.

НИИ "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха занимает позицию ведущего в России научно-производственного центра квантовой электроники, участвует в развитии лазерных технологий, а также нового приоритетного технологического направления - радиофотоники.

В числе современных достижений института - создание волоконно-оптического комплекса для передачи информации с датчиков системы наземных измерений космического ракетного комплекса "Ангара", разработка узкополосных полупроводниковых излучателей для спутниковой системы навигации ГЛОНАСС и др.

Генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов сообщил, что в институте фундаментальными и прикладными исследованиями в области оптоэлектроники и лазерных технологий занимаются десятки ученых: сегодня среди них один член-корреспондент РАН, 15 докторов наук, более 60 кандидатов и 27 аспирантов.

"Вместе они формируют как научно-технический потенциал самого института, так и отрасли в целом", - отметил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.

По её информации, сейчас набор на обучение проводится из числа сотрудников предприятия и выпускников базовых кафедр Московского физико-технического института и Российского технологического университета - МИРЭА. Учебные занятия, научная деятельность и исследовательская практика проходят на территории предприятия.

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