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ТАСС

В Киеве признали дефицит кадров ВСУ

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил о необходимости мобилизации молодежи до 25 лет

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Дефицит военнослужащих в украинской армии на сегодняшний день является значительным, поэтому для восполнения бригад необходимо проводить ротацию и призывать молодежь до 25 лет. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

Сейчас на Украине призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет, при этом ограничение на выезд из страны действует для военнообязанных граждан с 18 лет. Верховная рада в мае приняла законопроект о снижении нижней планки призыва до 25 лет, однако президент страны до сих пор его не подписал.

"Огромнейший дефицит военных - нужно проводить ротацию и подтягивать резервы. В некоторых бригадах средний возраст [составляет] 54 года, это страшные цифры. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале агентства ТСН. При этом Лещенко считает необходимым мобилизовать в армию молодежь из крупных городов, в частности Харькова и Одессы, где, по его словам, наблюдаются "полные спортклубы 20-25-летних".

Советник главы офиса президента предложил в целях восстановления менять бригады Вооруженных сил Украины, находящиеся в восточных регионах, теми подразделениями, которые располагались в западных областях страны. "В некоторых ротах осталось по три человека", - отметил он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.

В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Кроме того, в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. 24 ноября украинский президент анонсировал новый комплексный план проведения мобилизационных мероприятий. 

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