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МО допустило применение ВСУ биологических средств из-за неудачного контрнаступления

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/MFA Russia

МО: ВСУ могут применить биологическое оружие из-за провала контрнаступления

Минобороны России допустило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут применить биологические средства в связи с провалом в контрнаступлении. Об этом 28 ноября сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В связи с тем, что Вооруженным силам Украины, по большому счету, добиться каких-то серьезных успехов в ходе своего так называемого контрнаступления не удалось, министерство обороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе — применения биологических средств. Это может быть преднамеренное заражение водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных», — сообщил Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых.

По его словам, о вероятности таких событий косвенно может говорить то, что на освобожденных территориях было обнаружено большое количество штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур. Там же, отмечает Кириллов, были найдены замороженные биосреды для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды.

Ранее, 27 ноября, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецслужбы России должны принять меры для борьбы с биологическими угрозами США. В частности, опасностью для национальных интересов России он назвал масштабную сеть биолабораторий в странах постсоветского пространства. Он также отметил, что Вашингтон продолжает реализацию военно-биологичеких программ, которые направлены на создание особо опасных искусственных патогенов и микроорганизмов. По словам Медведева, по сути речь идет о получении компонентов биологического оружия.


До этого, 31 октября, Кириллов также отмечал, что США планируют возобновить работу биообъектов на Украине после завершения конфликта. Он отметил, что украинским организациям предъявлено требование предоставить США отчеты о проделанной работе по контролю санитарно-эпидемиологической обстановки и внедрению аппаратно-программных комплексов управления биорисками.

11 апреля сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая обвинила Вашингтон в военно-биологической оккупации Украины. По ее словам, киевский режим со своей стороны содействовал созданию более 50 лабораторий, в которых проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами их же страны.

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