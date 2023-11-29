На вооружении иранских войск замечен автомат АК-103

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Ирана в социальной сети опубликовало серию фотографий, на которых запечатлены в ходе учений подразделения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции, также известные как NEDSA. Данные кадры были замечены зарубежными обозревателями.

На изображениях фигурируют морпехи иранских войск, оснащенные современным вооружением, например, автоматами АК-103/133 с оптикой RU-03.

Автомат АК-103 под патрон 7,62x39 представляет собой современный вариант знаменитой серии «Калашникова». Оружие весит 3,6 кг с пустым магазином, что делает его относительно легкой, но прочной версией для морской пехоты. Общая длина составляет 943 мм и уменьшается до 704 мм при сложенном прикладе. Глушитель в комплект не входит, но при необходимости можно использовать аналог 6Ч65.

По данным иранского издания Tasnim, в 2016 году Тегеран импортировал из России нераскрытое количество автоматов АК-103 для оснащения спецназа и морской пехотой, в том числе действующих в составе КСИР. Однако это оружие ранее не попадало в объективы камер.

NEDSA, принимающие активное участие в морских операциях, известны своей нетрадиционной тактикой ведения боевых действий. В частности, они проводили атаки против судов ВМС США и Британии, используя быстроходные катера.