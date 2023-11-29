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Известия.ru

Военный эксперт назвал задачи российских морских дронов

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Источник изображения: Фото: «Кингисеппский машиностроительный завод»

Военный эксперт Матвийчук: отечественные морские дроны смогут облегчить задачи флота

Морские дроны российского производства смогут облегчить задачи флота и будут выполнять особые задания в условиях специальной военной операции (СВО). Об этом военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал во вторник, 28 ноября.

«Я бы не сказал, что Россия никогда не применяла морские дроны. Они у нас были, выполняли определенные задачи поиска, разведки, выхода на какие-то определенные цели, просто мы их не применяли массово, а журналисты о них мало писали», — отметил он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам специалиста, в скором времени морских дронов станет больше и их будут использовать для особых целей. Они встанут на поток в ответ на террористические действия, предпринимаемые Киевом, добавил Матвийчук.

«Я думаю, они будут очень влиять на тот проход, который сейчас строит параллельно Украина, я имею в виду тот зерновой коридор, который она хочет построить вне зоны действия российского флота. Нам не надо будет посылать какие-то тяжелые корабли, там будут действовать легкие беспилотные дроны, но при необходимости они будут демонстрировать силу в виде каких-то отвлеченных взрывов, могут быть какие-то даже целенаправленные взрывы», — предположил он.

Военный эксперт отметил, что сами по себе морские дроны не смогут переломить ситуацию на фронте, но они станут дополнением к уже имеющимся у российских военных силам.

Накануне глава холдинга KMZ Михаил Даниленко заявил, что серийное производство первых российских морских дронов для Минобороны РФ планируется начать в 2024 году, сообщается на сайте kp.ru.

На Кингисеппском машиностроительном заводе уже приступили к их производству, пишет Pravda.Ru.

Даниленко также отметил, что первые морские дроны должны быть поставлены российскому оборонному ведомству до конца текущего года и испытаны в зоне СВО, сообщает телеканал «360».

Ранее, 23 ноября, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о важности для СВО массового производства недорогих дронов. Он отметил, что раньше в России их массового производства не было, поэтому сейчас нужно его наладить, причем в короткие сроки.

До этого, 21 ноября, глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что объемы поставок беспилотников в Российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Он подчеркнул, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, 2–3 раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа, организован ежедневный контроль поставок в войска необходимых образцов вооружения и техники.

10 ноября телеканал Welt назвал производство в РФ дронов «Ланцет» примером успеха. По словам журналиста Кристофа Ваннера, Россия вывела на новый уровень производство боевых беспилотников.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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