Украинцы в отчаянии: их мечты о ходе конфликта не сбылись

Bloomberg: среди украинцев растут отчаяние и усталость из-за конфликта

На Украине на смену самоуверенным прогнозам о "быстрой победе" пришло мрачное осознание того, что боевые действия затянутся, сообщает Bloomberg. Наступление ВСУ провалилось, и теперь в стране усиливаются отчаяние и усталость.

Новые разногласия и снижение рейтингов Зеленского

Упаднические настроения как следствие непомерных ожиданий

На Украине царят мрак и уныние из-за провала длившегося много месяцев наступления.

Свирепая снежная буря оставила в эти выходные без электричества тысячи людей на юге Украины, а температура на востоке, где идут ожесточенные бои, опустилась ниже нуля. Опросы общественного мнения на Украине указывают на появление признаков раскола и на снижение рейтингов популярности президента Владимира Зеленского.

Долгие ночи совпали с усилением недовольства из-за зашедшего в тупик наступления. А разногласия в правительстве и в военном руководстве вылились наружу. В Брюсселе собираются натовские министры, и уже появились признаки того, что помощь со стороны Североатлантического альянса пойдет на убыль. На смену самоуверенным прогнозам о победе над российскими войсками пришло мрачное осознание того, что военные действия наверняка затянутся.

"Я в отчаянии, – сказала 34-летняя медсестра из Киева Наталья Кобюк, чей муж находится на фронте с самого начала вооруженного конфликта, то есть, уже 22 месяца. – По сравнению с прошлым годом стало труднее. Конца этим военным действиям не видно, и иногда я просто перестаю верить, что они когда-нибудь закончатся".

Зеленский знает, что усталость войск на поле боя перемещается в умы и сердца. Он ежедневно выступает с телевизионными обращениями к нации, пытаясь общаться с народом и поднимать его настроение. Он признает, что надо отвечать на обеспокоенность общества, желающего знать, что будет дальше. Об этом говорят люди, знакомые с ходом мыслей президента.

"Важно, чтобы люди понимали – мы видим, что у них на сердце, и что необходимые перемены будут осуществлены", – сказал Зеленский в этом месяце в своем выступлении после того, как на юго-востоке Украины во время церемонии награждения от российского ракетного удара погибли 19 военнослужащих. Президент потребовал провести расследование и выяснить, по какой причине личный состав подвергся нападению.

Мрачное настроение отражается и на уровне поддержки Зеленского. Он по-прежнему высок, составляя 76 процентов, однако налицо спад по сравнению с максимальным показателем в 91 процент, о чем сообщает киевский Международный институт социологии.

Его руководитель Владимир Паниотто считает рост рейтингов одобрения президента нормой, равно как и последующий спад, неизбежно начинающийся после того, как схлынет первоначальная волна патриотизма. Другое исследование показало, что по состоянию на май 2022 года 68 процентов украинцев считали необходимым отложить в сторону все разногласия в условиях конфликта. Сейчас этот показатель опустился до 25 процентов. "Эффект сплочения вокруг флага подходит к концу", – сказал Паниотто.

Такая отрезвляющая точка зрения резко контрастирует с гораздо более оптимистическими настроениями, преобладавшими год тому назад. К декабрю 2022 года украинские войска, воодушевленные отходом и перегруппировкой российской армии, вернули территории вокруг Киева, в Харьковской области на северо-востоке и в Херсонской на юге вплоть до берега Днепра. Это породило уверенность, что новое контрнаступление обеспечит еще более значительный успех.

Но начавшаяся в июне кампания потерпела неудачу, так как ВСУ не сумели прорвать российские оборонительные линии, протянувшиеся от Донбасса на востоке до устья Днепра на Черном море. Те 260 квадратных километров, что были захвачены ВСУ в ходе контрнаступления 2023 года, составляют менее одного процента территорий, возвращенных Украиной в прошлом году.

Переломив ход летнего контрнаступления, когда украинские военачальники намекали на прорыв в южной Запорожской области, российские войска перешли в наступление в направлении занятой ВСУ Авдеевки на востоке. Если украинские военные потерпят поражение и там, это еще больше усилит уныние и отчаяние.

А если добавить к этому тревогу по поводу мобилизации, проводимой из-за нехватки живой силы на фронте, а также непрекращающееся возмущение фактами коррупции, которая стоит на первом месте в списке жалоб украинцев, то зимние месяцы покажутся еще более мрачными и безнадежными.

Профессор психологии и руководитель центра социальных исследований Rating Lab Марианна Ткалич объяснила ухудшение настроений в обществе "завышенными ожиданиями" от контрнаступления. "Это очень сильно демотивирует, – сказала Ткалич. – С одной стороны, мы имеем это раздражение и разочарование. А с другой, люди по-прежнему предпочитают сражаться, видя в этом стратегию преодоления. Так что запас прочности значителен".

Но на международной арене положение Украины становится все более незавидным. Зеленский пытался найти союзников за пределами западного мира, чтобы принудить Владимира Путина к переговорам, однако все его попытки были сорваны с началом войны между Израилем и ХАМАС. В прошлом месяце на Мальте состоялась встреча, цель которой заключалась в выработке украинского плана мира, но все внимание отвлек конфликт на Ближнем Востоке.

В середине ноября украинский руководитель сказал, что внимание переключилось, и это привело к задержке с поставками артиллерийских снарядов, в которых остро нуждаются ВСУ. Такая ситуация еще больше ослабила контрнаступление. Между тем, среди небольшой части украинцев набирает силу идея о территориальных уступках в обмен на мир, которую до недавнего времени полностью отвергали.

Украина по-прежнему будет занимать важное место в повестке министров иностранных дел стран-членов Организации Североатлантического договора, когда они будут проводить во вторник и среду свою встречу. Ожидается, что союзники подтвердят Украине свою поддержку, несмотря на обеспокоенность по поводу ее ослабления. НАТО постарается продемонстрировать успехи Украины на пути вступления в альянс, но пока не закончится вооруженный конфликт, официальное приглашение останется не более чем возвышенной целью.

52-летний дизайнер и медиаконсультант из Львова Сергей Петровский согласен с тем, что ожидания от контрнаступления были "немного завышены". "Сейчас наибольший страх вызывает внутренний хаос и беспорядки, – сказал он. – Люди боятся, что из-за всего этого Украина может лишиться поддержки Запада, которая сегодня имеет важнейшее значение".

Авторы: Олеся Сафронова (Olesia Safronova), Екатерина Чурсина (Kateryna Chursina), Владимир Вербяный (Volodymyr Verbianyi)

Свой материал для статьи предоставили Наталья Дроздяк (Natalia Drozdiak), Дарина Краснолуцкая (Daryna Krasnolutska) и Деметриос Погкас (Demetrios Pogkas).