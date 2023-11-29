"Калашников" начнет производить модернизированный АК-12 в этом году

Барышников: производство модернизированного АК-12 планируется начать в этом году

САМБЕК (Ростовская обл.), 28 ноя - РИА Новости. "Калашников" планирует до конца года начать производство модернизированного автомата АК-12, сообщил управляющий директор концерна Андрей Барышников.

По его словам, "Калашников" серьезно наращивает объемы выпуска военной продукции. "До конца этого года мы рассчитываем приступить к производству усовершенствованного АК-12 образца 2023 года", - сказал Барышников.

Видеозапись с ним показали в ходе работы дискуссионной площадки "Горжусь Россией" в Ростовской области, которую проводит "Единая России" и участие в которой принимают, в том числе, ветераны и участники СВО, Герои России, представители военно-промышленного комплекса, врачи и учителя.

В начале ноября президент "Калашникова" Алан Лушников сообщил, что трехлетний контракт на поставку автоматов АК-12 Минобороны России завершен, концерн приступил к исполнению следующего.

В мае главный конструктор "Калашникова" Сергей Уржумцев среди изменений, внесенных в АК-12, выделял упрощенную схему сборки-разборки автомата. Лушников отмечал, что эта версия автомата получила новый эргономичный приклад, по требованию заказчика убрали режим огня в два выстрела.