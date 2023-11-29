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ТАСС

Госдума одобрила в I чтении продажу данных дистанционного зондирования Земли Роскосмосом

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Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ
Роскосмос заявил о создании в максимально короткие сроки новых систем связи и ДЗЗ.
Источник изображения: vestnik-glonass.ru

Государственным и муниципальным заказчикам дается возможность закупать данные ДЗЗ у госкорпорации как у единственного поставщика

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет госкорпорацию "Роскосмос" правом продавать данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) потребителям, в числе которых органы государственной власти. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предусматривается предоставление госкорпорацией "Роскосмос" на платной основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса потребителям, в том числе органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления. Государственным и муниципальным заказчикам дается возможность закупать данные ДЗЗ у Роскосмоса как у единственного поставщика.

Для исключения рисков потери времени при осуществлении закупки данных и продуктов ДЗЗ у Роскосмоса для госнужд, в случае отсутствия у нее возможности осуществить поставку необходимых данных и продуктов, госкорпорация ежегодно до начала планирования закупок на очередной финансовый год формирует заявки на предоставление данных и продуктов ДЗЗ на основании запросов государственных и муниципальных заказчиков.

В случае отсутствия возможности у госкорпорации осуществить поставку данных и продуктов ДЗЗ, указанных в заявках, Роскосмос должен своевременно уведомлять об этом заказчиков. Это позволит им заблаговременно планировать закупки с учетом способа определения поставщика, временных затрат на проведение закупки и исключить риски несвоевременного обеспечения государственных нужд. Законопроект не создает рисков ограничения конкуренции и не будет препятствовать развитию рынка ДЗЗ, говорится в пояснительной записке. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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