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ТАСС

Глава Роскосмоса заявил, что темпы роста космических услуг превышают темпы мирового ВВП

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

По словам Юрия Борисова, Россия обладает всеми компетенциями в области космической деятельности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Темпы роста космических услуг значительно превышают темпы мирового ВВП. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов на встрече представителей ведущих корпораций, предприятий и бизнеса России с финалистами первого национального чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы".

"Сегодня спрос на космические услуги во всем мире колоссальный, превышает спрос по другим направлениям, и темпы роста космических услуг значительно превышают даже темпы мирового ВВП", - сказал он.

Борисов подчеркнул, что Россия обладает всеми компетенциями в области космической деятельности. В этой связи он отметил, что для развития отрасли нужны профессионалы любых профессий - инженеры, конструкторы, которые работают в области двигателестроения, космического приборостроения, IT-специалисты, программисты. Глава Роскосмоса также высоко оценил роль наставничества, которое позволяет молодым специалистам быстрее погрузиться в работу и стать профессионалами.

Он также отметил, что большое значение имеет коллектив. "Здесь очень важна преемственность - почему важно такое направление, как наставничество - для того, чтобы побыстрее погрузиться в профессию и стать действительно профессионалом с большой буквы. Конечно, среда, коллектив очень много значат. Очень бы хотелось, чтобы ваше первое место работы обеспечивало вот эту комфортную среду, где вы могли бы полностью реализовать свои знания, навыки, умения. Ну и, конечно, от глубокого погружения в профессию, от вашего мастерства зависит и ваша карьера. Это очень важно", - объяснил генеральный директор Роскосмоса.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в ходе встречи уточнила, что в настоящий момент в отрасли работают более 170 тыс. человек.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину. 

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