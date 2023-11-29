ВВС Индонезии получат новую авиатехнику

ЦАМТО, 28 ноября. Замначальника штаба ВВС Индонезии вице-маршал А.Густав Бругман раскрыл некоторые подробности поставки важных систем вооружения, которые должны усилить боевые возможности ВВС в ближайшей перспективе.

Как сообщает Defense Studies со ссылкой на начальника штаба, в числе техники, поставка которой ожидается в ближайшей перспективе: два вертолета H-225M "Каракал" разработки Airbus Helicopters и самолет ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес". Как заявил вице-маршал, первый вертолет "Каракал" уже полностью собран на предприятии PT Dirgantara Indonesia.

На текущий момент PT Dirgantara Indonesia осуществляет лицензионную сборку четырех вертолета H-225M "Каракал", заказанных у французской компании Airbus. Два из них будут переданы ВВС Индонезии в этом году.

По информации начальника штаба ВВС Индонезии, очередной самолет ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес" прибудет в страну в начале 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, прямой коммерческий контракт на поставку ВВС Индонезии пяти самолетов C-130J-30 был подписан без огласки в конце 2019 года. На текущий момент Lockheed Martin передала ВВС Индонезии три самолета. Последний прибыл в августе 2023 года.

В международном аэропорту Халима Перданакусума в Джакарте 8 ноября состоялась церемония приемки в состав ВВС Индонезии нового самолета "Фалкон-8X" (рег.н. A-0801), поставленного французской компанией Dassault Aviation. Самолет будет применяться для командования и боевого управления, а также перевозки войск и грузов.

По информации командования ВВС, поставка "Фалкон-8X" выполнена в рамках заключенного с Dassault Aviation в феврале 2022 года начального контракта на поставку 6 истребителей "Рафаль". В общей сложности ВВС Индонезии планируют получить 42 новых многоцелевых истребителя "Рафаль F3R" (30 одноместных и 12 двухместных). На текущий момент заказаны 24 самолета.