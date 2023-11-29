Войти
ЦАМТО

ВВС Индонезии получат новую авиатехнику

456
0
0
Источник изображения: Фото: tni-au-mil.id

ЦАМТО, 28 ноября. Замначальника штаба ВВС Индонезии вице-маршал А.Густав Бругман раскрыл некоторые подробности поставки важных систем вооружения, которые должны усилить боевые возможности ВВС в ближайшей перспективе.

Как сообщает Defense Studies со ссылкой на начальника штаба, в числе техники, поставка которой ожидается в ближайшей перспективе: два вертолета H-225M "Каракал" разработки Airbus Helicopters и самолет ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес". Как заявил вице-маршал, первый вертолет "Каракал" уже полностью собран на предприятии PT Dirgantara Indonesia.

На текущий момент PT Dirgantara Indonesia осуществляет лицензионную сборку четырех вертолета H-225M "Каракал", заказанных у французской компании Airbus. Два из них будут переданы ВВС Индонезии в этом году.

По информации начальника штаба ВВС Индонезии, очередной самолет ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес" прибудет в страну в начале 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, прямой коммерческий контракт на поставку ВВС Индонезии пяти самолетов C-130J-30 был подписан без огласки в конце 2019 года. На текущий момент Lockheed Martin передала ВВС Индонезии три самолета. Последний прибыл в августе 2023 года.

В международном аэропорту Халима Перданакусума в Джакарте 8 ноября состоялась церемония приемки в состав ВВС Индонезии нового самолета "Фалкон-8X" (рег.н. A-0801), поставленного французской компанией Dassault Aviation. Самолет будет применяться для командования и боевого управления, а также перевозки войск и грузов.

По информации командования ВВС, поставка "Фалкон-8X" выполнена в рамках заключенного с Dassault Aviation в феврале 2022 года начального контракта на поставку 6 истребителей "Рафаль". В общей сложности ВВС Индонезии планируют получить 42 новых многоцелевых истребителя "Рафаль F3R" (30 одноместных и 12 двухместных). На текущий момент заказаны 24 самолета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Продукция
C-130
Rafale
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Dassault
Lockheed-Martin
Проекты
H225
Похожие новости
30.05.2017
Новые планы Индии по привлечению частного сектора в оборонную промышленность
19.10.2016
"Мистрали" ударили бумерангом
11.06.2014
Передел в небе
12.02.2013
"Рособоронэкспорт" попал в индийский залог
01.07.2009
Новинки парижского салона
22.01.2009
Второе пришествие в Индонезию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 10:14
  • 105
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 29.11 09:18
  • 0
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 08:03
  • 56999
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад
  • 29.11 01:14
  • 1
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 28.11 20:32
  • 54
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 20:12
  • 2
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 28.11 19:52
  • 4
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией