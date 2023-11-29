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Намерение главы генштаба готовиться к войне с Россией вызвало страх в Чехии

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Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат
Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат.
Источник изображения: © Минобороны РФ

iDNES: слова генерала Ржегки о ядерной войне с Россией вызвали тревогу в Чехии

Заявления главнокомандующего чешской армией генерала Ржегки о том, что необходимо готовится к войне с ядерной державой, под которой он подразумевает Россию, напугали общество, пишет iDNES. Обсуждать такой сценарий надо за закрытыми дверями, считает автор статьи. А лучше искать способы его избежать.

Мы будем воевать с ядерной державой. К этому нас готовит главнокомандующий чешскими вооруженными силами? Конечно, исключать такой сценарий никогда нельзя, но, пожалуй, обсуждать это следует за закрытыми дверями. Об этом в своей статье пишет Андор Шандор, консультант в области безопасности и бывший начальник Военной разведки Чешской Республики.

Начальник Генерального штаба армии ЧР Карел Ржегка рассуждает о необходимости готовиться к войне с технологически продвинутым противником, который обладает ядерным оружием. Его заявления получают большой отклик в СМИ, вызывают ужас у большей части политиков и общественности.

Как это прокомментировать? СМИ часто утрируют, намеренно или из-за недопонимания проблемы, но для нас это предупреждение о том, как подобные заявления могут интерпретироваться населением. Жестокая правда, которую говорит генерал Ржегка, требует более широкого контекста, понимания обстановки. Да, плохо, если армия не готовится к серьезному конфликту с применением мощных вооружений. В конце концов, в этому готовились и вооруженные силы при старом режиме. Но, возможно, подобные обсуждения следовало бы вести сейчас за закрытыми дверями в кругу тех, кто участвует в подготовке и влияет на рост боеспособности. Политики тут не исключение.

Нажмет ли Владимир Путин кнопку?

Во время холодной войны два военных союза, Североатлантический альянс и Варшавский договор, обладали ядерным арсеналом, гарантирующим взаимное уничтожение друг друга в случае его использования. И хотя с тех пор произошли принципиальные геополитические изменения, этот принцип остается неизменным. Россия, будучи страной-преемницей Советского Союза, который решал, применять ядерное оружие или нет, остается ядерной державой. Запад еще никогда не вставал перед дилеммой, как поступить, если Москва применит ядерное оружие в ограниченном масштабе на территории одной из стран-членов НАТО. Мы все помним лозунг американских госсекретаря и министра обороны Генри Киссинджера и Роберта Макнамара "Лучше быть красным, чем мертвым", который подтверждает, насколько сильно мир боялся ядерного конфликта, способного уничтожить нашу планету.

В своей стратегии Россия декларирует право применить ядерное оружие первой, если под угрозой окажутся ее жизненные интересы. Под ними Москва прежде всего подразумевает собственную безопасность, ради которой готова вступить в войну. 24 февраля 2022 года — начало спецоперации на Украине, и этот день доказывает, что в интересах своеобразно воспринимаемой безопасности Россия готова пожертвовать и экономическим процветанием, и существующей архитектурой безопасности в Европе. Мы знаем, что не собирались нападать на Россию с территории Украины, но важнее, что думали русские, исходя из своего исторического опыта и развития ситуации после 1999 года.

В той ли Россия ситуации, чтобы применить ядерное оружие? Возможно, она оказалась бы в ней, если бы рисковала потерять Крым и вообще проиграть вооруженный конфликт с Украиной. Тогда Москва могла бы нанести несколько авиационных ударов малой мощности по местам, где не было бы больших людских потерь, и где не слишком пострадала бы инфраструктура.

Как тогда реагировали бы мы, то есть Запад? "Лучше красный, чем мертвый"? Никто из нас не знает и даже не берется предположить. Мы еще никогда не попадали в условия обострившейся ситуации после применения ядерного оружия. Но этот конфликт Россия не проигрывает. Возможно, так могло показаться еще летом прошлого года, но сейчас обстановка, к сожалению, совершенно другая.

На пути к холодной войне

Но давайте вернемся к генералу Ржегке. Он, конечно, знает, что войны ведут не армии, а народы. И тут утрирование его слов в СМИ сыграло свою роль. Что делает государство для того, чтобы защитить граждан от вероятного конфликта, к которому готовится армия, если он, не дай бог, начнется? В каком состоянии объекты защиты, бункеры, мобильные госпиталя и так далее? Насколько с организационной, технической и материальной точки зрения готово государство к проведению мобилизации для пополнения не слишком многочисленной чешской армии? А как дела с бюджетом? Я уже представляю, как министр финансов отдает соответствующим министерствам огромные деньги, чтобы уровень готовности к защите граждан соответствовал планам армии, у которой есть определенные политические представления, к чему и как готовиться. Те, с кем мы собираемся воевать, видят, насколько слова у нас расходятся с делами.

Российская спецоперация привела к целому ряду принципиальных изменений во всех сферах отношений на международном уровне, включая архитектуру безопасности Европы. Более того, между Западом и Россией царит глубокое взаимное недоверие. Оно помешает поискам новой системы безопасности в Европе, а значит, оборонные бюджеты будут расти. Если мы уже не вступили в холодную войну, то уверенно идем по пути к ней.

Мы хотим прожить еще одно десятилетие, балансируя над пропастью под угрозой уничтожения всего человечества, или найдутся государственники, которые, несмотря на все, что произошло, будут искать способы этого избежать? Как единство безопасности и обороны в Европе обеспечить на практике? Нас не должно пугать, что это кажется практически невозможным. Слишком многое поставлено на кон.

Автор: Андор Шандор (Andor Šándor)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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