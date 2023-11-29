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ТАСС

В Роскосмосе надеются совершить первый пуск "Ангары" с Восточного в начале 2024 года

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Стартовый комплекс для ракет-носителей семейства "Ангара" позволит реализовать на Восточном программы по исследованию Солнечной системы и космоса за ее пределами

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Первый старт ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный может произойти в I квартале 2024 года. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора Роскосмоса Андрей Ельчанинов на III Конгрессе молодых ученых.

"Мы надеемся, что первый старт ["Ангары"] <...> произойдет в I квартале 2024 года с нового старта на космодроме Восточный", - сказал Ельчанинов в ходе мероприятия "Новые высоты в освоении космического пространства".

Стартовый комплекс для ракет-носителей семейства "Ангара" позволит реализовать на Восточном программы по исследованию Солнечной системы и космоса за ее пределами. Семейство ракет-носителей "Ангара" включает в себя ракеты-носители модульного типа различной грузоподъемности. В "Ангаре" не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности как прилегающих к стартовому комплексу районах, так и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей.

В ноябре прошлого года в Роскосмосе сообщили ТАСС, что строительные работы на стартовом комплексе для ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный выполнены на 75%.

III Конгресс молодых ученых в третий раз объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное - молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Конгресс проходит с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами конгресса выступает Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер. 

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
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