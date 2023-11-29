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ТАСС

Япония выступила за сохранение санкций против РФ и помощь Украине

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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: © Fotolia / nmann77

Глава японского МИД Ёко Камикава отметила, что Токио продолжит свои усилия в качестве председателя G7 в 2023 году

ТОКИО, 28 ноября. /ТАСС/. Токио выступает за сохранение санкций против России и продолжение помощи Украине. Об этом заявила глава японского МИД Ёко Камикава, отвечая на вопрос о том, не считает ли она помощь Киеву "пустой тратой денег".

"[Япония] продвигает санкции против России и мощную поддержку Украины в сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь с G7", - сказала она, повторив позицию Токио с осуждением РФ.

Камикава, в частности, напомнила, что на недавней встрече глав внешнеполитических ведомств стран "семерки" было заявлено, что, "несмотря на рост напряженности на Ближнем Востоке, позиция G7 относительно жестких санкций против России и мощной поддержки Украины неизменна". Министр добавила, что Токио продолжит свои усилия в качестве председателя G7 в этом году.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд. 

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Страны
Россия
Украина
Япония
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