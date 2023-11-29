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Военное обозрение

CNBC: Южная Корея стремится стать одним из крупнейших в мире экспортеров оружия

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Источник изображения: topwar.ru

С 2018 по 2022 год Южная Корея находилась уже на девятом месте в мире среди поставщиков оружия, опередив Израиль, Нидерланды и Турцию и продолжает расти в этом направлении, отмечает американский телеканал CNBC.

В последние годы Южная Корея обошла жесткую конкуренцию со стороны западных оборонных производителей и более дешевых китайских разработчиков. По словам военного аналитика из Южной Кореи Юл Гок Кима, это удалось сделать благодаря нескольким важным факторам –государственной поддержке, привлекательным ценам, более быстрым срокам поставок, а также высокому спросу на оборонную продукцию из-за конфронтационной ситуации в регионе и мире в целом.

По данным CNBC, Сеул стремится стать к 2027 году четвертым по величине экспортером оружия после Соединенных Штатов, России и Франции, опередив тем самым Китай.

Правительство превратит оборонную промышленность в современную стратегическую отрасль, которая приведет к экономическому росту

- заявил ранее президент Южной Кореи Юн Сук Ель.

Сегодня крупнейшими южнокорейскими оборонными компаниями являются Hanwha, Korea Aerospace Industries, LIG Nex1 и Hyundai Rotem. Страна производит самые разные виды вооружений, включая танки, боевые самолеты и корабли.

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Страны
Израиль
Китай
Нидерланды
Россия
США
Турция
Франция
Южная Корея
Компании
Hyundai
KAI
LIG Nex1
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