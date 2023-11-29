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Качество пикапа Tesla Cybertruck раскритиковали

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Источник изображения: topwar.ru

У электропикапа Tesla Cybertruck выявили ряд недостатков, связанных со стальным корпусом. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты газеты пообщались со специалистами, которые раскрыли некоторые проблемные стороны нового пикапа. По их словам, элементы кузова могут плохо прилегать друг к другу, из-за чего возникают зазоры. Специалисты подчеркнули, что это конструктивные недостатки и их невозможно исправить.

Знакомые с процессом производства источники рассказали, что сталь, из которой изготовлен корпус Cybertruck, поставляется на завод в рулонах. Несмотря на то что металл проходит через прессовку и обработку, материал все равно стремится к исходному состоянию и поэтому склонен к изгибам.

По словам журналистов, Cybertruck — первый автомобиль со стальным кузовом со времен DMC DeLorean, которая выпускалась с 1982 года. Специалисты подчеркнули, что производитель подобных автомобилей обязательно сталкивается с рядом производственных проблем.

«Когда у вас есть продукт с большим количеством новых технологий или какая-либо совершенно новая автомобильная программа, у вас возникнут проблемы», — признавал ранее сложности в создании Cybertruck руководитель Tesla Илон Маск. По его словам, проблемы растут пропорционально, как только компания начинает масштабировать производство.

Ранее журналисты Business Insider рассказали, что пиво Tesla Cyberbeer, которое корпорация выпустила в рамках кампании по продвижению электропикапа Tesla Cybertruck, раскритиковали из-за ужасного качества. Продукт продавали комплектом из двух бутылок и кружек.

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