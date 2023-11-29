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ТАСС

Глава ЦКБ "Рубин" сообщил об интересе ВМФ к погружному патрульному кораблю "Страж"

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Российский корабль «Страж» пока существует только в проекте. Но скоро станет реальностью. Изображение с сайта www.ckb-rubin.ru
Российский корабль «Страж» пока существует только в проекте. Но скоро станет реальностью. Изображение с сайта www.ckb-rubin.ru.

По словам Игоря Вильнита, корабль, "безусловно, должен занять свою нишу"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России проявил интерес к проекту первого погружного патрульного корабля "Страж", разработанного Центральным конструкторским бюро (ЦКБ) "Рубин". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Игорь Вильнит.

"Это одна из очень интересных единиц, она, безусловно, должна занять свою нишу - конечно, интерес со стороны ВМФ есть", - сказал Вильнит в ходе церемонии передачи "Адмиралтейскими верфями" дизель-электрической подводной лодки "Можайск".

В апреле 2021 года в пресс-службе "Рубина" сообщили ТАСС о разработке первого российского погружного патрульного корабля, сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля. Проект получил название "Страж". Как отметили в ЦКБ, корабли этого типа могут использоваться для охраны, а также как спасательное или исследовательское судно. 

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
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