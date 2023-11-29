В посольстве Ирана выразили готовность развивать сотрудничество с РФ в космосе

Советник иранской дипмиссии по науке и образованию Хади Гударзи заявил, что страна может рассмотреть возможности взаимодействия во всех научно-технических областях

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Иран готов рассмотреть возможности для углубления сотрудничества с Россией в космосе и других технологических сферах. Об этом заявил советник посольства Ирана в РФ по науке и образованию, профессор Хади Гударзи.

"Исламская Республика Иран с радостью готова рассмотреть возможности плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества с российскими коллегами не только в области космонавтики, но и во всех научно-технических областях", - отметил дипломат на открытии научно-практической конференции "Политические аспекты прикладного применения космических технологий".

По оценке представителя посольства, несмотря на уже имеющиеся успехи по ряду технологических направлений, "потенциал сотрудничества Ирана и России далеко не исчерпан". "Вместе мы можем создать новые возможности для развития и укрепления международных позиций наших стран", - резюмировал он.