Войти
Lenta.ru

Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS

498
1
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Американская компания Lockheed Martin успешно испытала ракету Precision Strike Missile (PrSM), которая заменит баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS). Армия США получит новый боеприпас в первом квартале 2024 года, пишет РИА Новости.

Отмечается, что PrSM испытывали на минимальных дистанциях на полигоне Уайт Сэндс в Нью-Мексико. «Хотя поражение целей на небольших расстояниях не основная задача для PrSM, это наиболее сложный вызов, поскольку скорости гиперзвуковые», — сообщили в компании. Считается, что в рамках испытаний поразили цель на расстоянии 85 километров.

Компании Lockheed Martin поручили разработать боеприпас, который станет более совершенной версией баллистической ракеты ATACMS. Поэтому PrSM обладает схожими характеристиками — дальность ракеты с наведением по GPS и инерциальной системе, составляет от 60 до 500 километров. Транспортно-пусковой контейнер вмещает две ракеты PrSM. Для запуска можно использовать пусковые установки HIMARS и MLRS M270.

PrSM не относится к гиперзвуковому оружию, поскольку ракета не может маневрировать на скоростях в несколько чисел Маха. Она подходит к цели по баллистической траектории. Первые поставки PrSM планируют осуществить до конца года. Всего Пентагон планировал получить 3986 ракет, но после поставок ATACMS Киеву заказ могут увеличить.

Ранее в ноябре стало известно, что армия США и Lockheed Martin испытали ракету PrSM. Боеприпас запустили из пусковой установки HIMARS. В компании отметил, что испытания приближают PrSM к развертыванию и поставке ракет раннего оперативного потенциала.

Оружие России

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
GPS
ГЗЛА
Похожие новости
20.10.2023
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
26.09.2022
"Так мы русских не победим". Какие выводы сделали в Пентагоне
09.09.2022
Ответ американским HIMARS: зачем России белорусские "Полонезы" с китайской начинкой
01.08.2022
Достаточно ли у американцев управляемых ракет GMLRS для систем HIMARS ?
22.07.2022
"Достанет до Крыма и Воронежа". Какое оружие скоро получит Киев
13.06.2018
У сухопутных войск США и НАТО есть новый план ведения войны с Россией
1 комментарий
№1
29.11.2023 07:12
Заказ на тысячи АТАКМС для ВСУ просит строить новые РЛС "Воронеж" европейской части РФ и на  КВП РЛС. Замучают нас  своей дальностью в 500км по баллистической траектории. Сверхмощную РЭБ по Госгранице и ответка по центру киева в десятикратном размере. Второе , наши калибры ВСУшники имеют для серийного производства с советских времен.
РЭБ"Чистюля" через каждые 0,5км в виде забора(не куполом) вариант.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 10:14
  • 105
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 29.11 09:18
  • 0
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 08:03
  • 56999
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад
  • 29.11 01:14
  • 1
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 28.11 20:32
  • 54
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 28.11 20:12
  • 2
«Тактические» бревна: появились кадры с нестандартной защитой БМП-1
  • 28.11 19:52
  • 4
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 27.11 22:54
  • 1
Украинские власти анонсировали создание «Армии роботов» и «Армии РЭБ»
  • 27.11 22:50
  • 1
Зарубежная пресса: зафиксирована первая потеря ВС РФ новой бронемашины «Пластун-СН»
  • 27.11 15:20
  • 281
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.11 10:55
  • 1
Военный эксперт назвал возможное значение нового символа на технике ВС России
  • 27.11 01:06
  • 1
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией