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ТАСС

СМИ: Норвегия в 2022 году заработала на конфликте на Украине $31,3 млрд

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Флаг Норвегии
Флаг Норвегии.
Источник изображения: © Pixabay Dean Moriarty

Лидер Партии "зеленых" Арильд Хермстад назвал свою страну "военным спекулянтом"

СТОКГОЛЬМ, 28 ноября. /ТАСС/. Норвегия в 2022 году заработала на конфликте на Украине около 334 млрд крон ($31,3 млрд), сообщает телеканал NRK. Такой расчет дополнительной прибыли сделали в своей магистерской диссертации Эйрик Йалте и Ида Элисабет Уберг Госланд, эти данные приводит также издание Dagens Naeringsliv.

Если не считать экспорт в Великобританию, то рассчитанная авторами диссертации сумма составляет 27% от общего дохода от экспорта газа в 2022 году, который стал рекордным. Сокращение и прекращение поставок российского газа после начала конфликта на Украине взвинтило цены на это сырье, что позволило Норвегии хорошо заработать на поставках своего газа.

"Это безумно огромная цифра. Это отвратительно, что Норвегия зарабатывает на чужом несчастье. Правительство делает неудобным быть норвежцем", - заявил по этому поводу лидер Партии "зеленых" Арильд Хермстад. Свою страну он называет "военным спекулянтом".

Характеристику "военный спекулянт" применительно к своей стране используют Социалистическая левая партия, Союз охраны природы и Климатический фонд Норвегии. Остальные, в том числе министр нефти и энергетики Терье Осланн, говорят, что Норвегия поставляет находящейся в кризисе Европе крайне необходимый ей газ. 

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Страны
Великобритания
Норвегия
Украина
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