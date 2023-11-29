Генсек НАТО призвал альянс быть готовым к усилению военных действий на Украине

По словам генсека альянса, нужно быть готовыми к новым воздушным и ракетным ударам

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс быть готовым к усилению боевых действий на украинской территории, в связи с чем активизировать военные поставки Киеву. Соответствующее заявление он сделал по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

"Мы, безусловно, обсудим ситуацию на Украине. Мы видим интенсивные боевые действия на украинской земле и серии ударов беспилотников. Мы должны быть готовыми к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам. Это делает еще более важной активизацию государствами - членами НАТО помощи Киеву", - сказал Столтенберг.