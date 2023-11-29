"Люди напуганы". На Украине решили изменить правила призыва

Guardian: Украина изменит правила призыва в ВСУ для привлечения уклонистов

На Украине изменят правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь в армию тех, кто боится попасть на передовую, пишет The Guardian. Теперь вербовкой уклонистов более целенаправленно займутся коммерческие рекрутинговые фирмы, отмечается в статье.

Как заявляют власти, теперь коммерческие рекрутинговые фирмы будут более целенаправленно заниматься призывом. В конце второго года вооруженного конфликта с Россией украинское правительство намерено внести изменения в практику призыва в попытке сохранить боеспособность армии.

Об этих изменениях будет объявлено в ближайшие дни. Ожидается, что теперь призывом будут более целенаправленно заниматься коммерческие вербовочные фирмы, успокаивая и убеждая мобилизованных, что их будут использовать по назначению в соответствии с полученными навыками и специальностью, а не просто отправлять на фронт.

"Некоторые люди напуганы, они боятся погибнуть, боятся стрелять. Но их можно привлечь к другой деятельности… Теперь у нас новый министр, у которого новый подход", – рассказал The Guardian секретарь украинского совета безопасности Алексей Данилов.

В начале сентября президент Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Резникова, занимавшего должность министра обороны с самого начала вооруженного конфликта, заменив его на Рустема Умерова, который на первом этапе военных действий занимался обреченными на неудачу переговорами с Россией. В пятницу Зеленский сказал, что на этой неделе ждет от минобороны пакет новых принципов и правил мобилизации. "Будет разработан план, и там будут все ответы. Я посмотрю этот план на следующей неделе", – заявил Зеленский на пресс-конференции, отказавшись вдаваться в детали.

По словам Данилова, армия будет работать с двумя крупнейшими украинскими вербовочными компаниями, выявляя людей с определенными навыками и квалификациями, и отговаривая от попыток уклониться от призыва квалифицированных украинцев, которые хотят помогать армии, но не желают отправляться на фронт.

"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены требуемые специальности, и люди смогут добровольно занять конкретную должность. Например, армии нужны сварщики, механики и так далее", – сказал Данилов.

Один источник из министерства обороны подтвердил, что с компаниями по подбору персонала подписаны контракты, но никаких подробностей не сообщил. Пока неясно, насколько будут вовлечены в этот процесс указанные рекрутинговые компании. Также непонятно, на каком уровне наряду с таким целевым набором будет продолжена общая мобилизационная работа по призыву людей в армию и отправке на фронт.

Заявление Зеленского прозвучало в момент, когда Украина готовится к очередной зиме. На фронте и в обществе в целом усиливается усталость от боевых действий. Летнее и осеннее украинское контрнаступление потерпело неудачу, так как ВСУ не удалось захватить большие участки территории. В рядах западных партнеров Украины все чаще звучат заявления о том, что рано или поздно Киеву придется сесть за стол переговоров и договариваться об окончании военных действий.

В первые месяцы вооруженного конфликта сотни тысяч украинцев добровольцами отправились участвовать в боевых действиях. Но сражения затянулись, большинство добровольцев уже на фронте, и многие из них либо ранены, либо измотаны.

Армии все чаще приходится прибегать к мобилизации для пополнения своих рядов. Ставшие популярными в интернете видеоролики показывают, как людей хватают прямо на улице, чтобы призвать в армию. В стране разгорелось множество коррупционных скандалов из-за того, что чиновники за взятки дают людям освобождение от службы. В августе Зеленский уволил всех областных военкомов.

После призыва на службу новобранец в течение нескольких недель проходит обучение, а потом его могут отправить на фронт. Многие украинцы говорят, что, если их призовут, они пойдут в армию. Но есть немало мужчин призывного возраста, которые не хотят воевать и неделями и месяцами прячутся дома, стараясь не попасться на глаза дежурящим на улицах офицерам из военкоматов. Многие создают группы в Telegram, где делятся информацией о том, в каких местах в тот или иной день работают сотрудники военкоматов.

Летом источники из Одессы рассказали о популярной схеме, работающей в их городе. Там не желающий служить человек за взятку в размере 5000 долларов мог получить липовую медицинскую справку о серьезном заболевании позвоночника, при котором человек полностью освобождается от военной службы и может уехать из страны.

Данилов признал, что трудности с набором существуют, но тут же заявил, что российская пропаганда преувеличивает масштабы проблем. "Россия пытается разогреть эту проблему, говорит, что нам не хватает солдат, что у нас проблемы с мобилизацией … Проблемы в жизни есть всегда, давайте не будем их преувеличивать", – сказал он.

Автор: Шок Уокер (Shaun Walker)