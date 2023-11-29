Серию подлодок проекта 636.3 продолжат для Тихоокеанского и других флотов

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов уточнил, что еще один корабль завершит серию для Тихоокеанского флота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) намерен наращивать группировку подводных лодок проекта 636.3, еще один корабль завершит серию для Тихоокеанского флота (ТОФ), затем серия продолжится в интересах других флотов. Об этом сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

"Серия будет продолжена, пятый корабль ["Можайск"] не последний и не крайний, <…> поэтому я уверен, что у нас [будет] еще один корабль этой серии [для ТОФ] и дальше продолжение этой серии для других флотов. Корабли эти являются в первую очередь носителями высокоточного оружия большой дальности. Это "Калибр" - ракеты, как и корабль, надежные, имеющие большую дальность и огневую мощь. Корректив мы не вносим, будем наращивать группировку этих кораблей", - сказал он.

В августе 2023 года источник в кораблестроительной области сообщал ТАСС о том, что главный штаб ВМФ рассматривает разные варианты строительства подлодок этого проекта.

Глава "Адмиралтейских верфей" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) Андрей Веселов отметил, что все контрактные обязательства исполняются в срок. "Это сложные проекты, тем не менее самое главное в этом - кооперация с поставщиками электронного оборудования, систем, комплексов вооружения, дизель-генераторов. Когда это все налажено, все идет конвейерно, четко и ритмично. У нас полное взаимопонимание с ВМФ, с государственной комиссией приемки кораблей, мы знаем друг от друга, что надо требовать, что надо предъявлять, поэтому все слажено и в срок", - сказал он.

"Адмиралтейские верфи" строят для ТОФ серию из шести субмарин проекта 636.3. 28 ноября была передана ВМФ пятая из них - подлодка "Можайск". Главное ударное оружие подлодок этого проекта - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". Построенные ранее на "Адмиралтейских верфях" шесть подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота используются в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.