Замминистра обороны Ирана подтвердил закупку для иранских ВВС российских истребителей Су-35 и ударных вертолётов Ми-28НЭ

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Иран не ограничился закупкой у России учебно-боевых самолетов Як-130, в ближайшее время Тегеран получит истребители Су-35 и вертолеты Ми-28НЭ. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление замминистра обороны Ирана Сейеда Мехди Фархи.

Исламская республика Иран получит российские ударные вертолеты Ми-28, истребители Су-35 и учебно-боевые самолеты Як-130, окончательное решение по данному вопросу уже принято. Таким заявлением генерал ответил на вопрос иранской прессы о возможных закупках вооружений у России. По его словам, новая техника в скором времени прибудет в республику.

Иран завершает процедуру закупки у России истребителей Су-35, учебно-тренировочных самолетов Як-130 и ударных вертолетов Ми-28

- приводит пресса заявление замминистра обороны Ирана.

Между тем, поставки учебно-боевых самолетов Як-130 в Иран начались еще в конце лета этого года, пара новых самолетов вошла в состав иранских ВВС с базированием на 8-й тактической авиационной базе имени шахида Бабаи в Исфахане. Об этом писала иранская пресса в первых числах сентября. Российские самолеты закуплены с целью подготовки молодых пилотов, которые будут летать на новых истребителях ВВС Исламской Республики Иран. Тегеран специально закупил Як-130, это соответствует интересам Ирана и заключенным контрактам с Россией.

В отношении ударных вертолетов Ми-28НЭ никакой информации не было, а вот про истребители Су-35 иностранная пресса писала. По данным израильской разведки, которая очень внимательно следит за Ираном, Россия поставит иранским ВВС 24 истребителя Су-35, ранее предназначавшихся Египту. Не исключено, что часть самолетов уже находится в Иране, рейсы грузовой авиации между странами проводятся на регулярной основе.