Рябков: РФ предлагает странам следовать обязательствам по неразмещению оружия в космосе

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что "спутник дистанционного зондирования Земли в военных целях - это не оружие"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия предлагает всем членам международного сообщества присоединиться к обязательствам о неразмещении первыми оружия в космическом пространстве, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы предлагаем всем странам, всем членам международного сообщества присоединиться к политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли Москва прорабатывать с Пхеньяном вопросы о заключении договора о неразмещении первыми оружия в космосе после запуска КНДР разведывательного спутника.

Высокопоставленный дипломат также указал на удовлетворенность российской стороны тем, что уже более 30 государств вместе с РФ официально поддерживают эту инициативу. "Мы рассчитываем, что круг ее участников будет расширяться", - добавил Рябков.

При этом замглавы дипведомства подчеркнул, что "спутник дистанционного зондирования Земли в военных целях - это не оружие, <…> не элемент вепонизации космоса". "Это элемент использования космоса в военных целях, но без размещения оружия", - пояснил он.

"В нашей же инициативе как раз речь идет о том, чтобы в космосе не было оружия ударного типа. На это нацелен также российско-китайский проект соответствующего договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, который мы продолжаем продвигать, несмотря на сопротивление США и их вассалов", - указал Рябков.

21 ноября КНДР успешно запустила первый разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1". В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. Эта мера касалась положения о бесполетных зонах. 23 ноября в Минобороны КНДР заявили, что больше не будут соблюдать все соглашение и возобновят применение мер, запрещенных документом.