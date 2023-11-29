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ТАСС

Kyodo: Япония окажет помощь Украине в области разминирования и кибербезопасности

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Флаги Японии и Украины
Флаги Японии и Украины.
Источник изображения: www.ukrainebusiness.com.ua

По данным издания, Токио может присоединиться к программе, инициированной группой стран, поддерживающих Киев

ТОКИО, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии планирует оказать помощь Украине в области разминирования и кибербезопасности. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Как отмечается, Токио может присоединиться к программе помощи, инициированной группой стран, поддерживающих Киев. Речь идет о так называемой контактной группе по обороне Украины, которая работает под председательством США.

Программа в области помощи Киеву в разминировании инициирована Литвой. Она в июле выступила с предложением к странам, располагающим возможностью направить на Украину средства, необходимые для разминирования и подготовки из украинских бойцов саперов, присоединиться к коалиции, а также послать на Украину специалистов для разминирования территорий.

Токио ранее уже оказывал помощь Киеву в области обезвреживания мин. Так, Япония передала Украине четыре японские установки ALIS, позволяющие с большой точностью находить мины, а также 50 металлодетекторов. Кроме того, украинские эксперты ранее прошли обучение по разминированию в Японии и Камбодже.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд. 

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Страны
Камбоджа
Литва
США
Украина
Япония
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