"Печат": Запад готовит из Молдавии второй фронт против России

У вступления Молдавии в НАТО есть своя цена, и Запад ее уже назвал, пишет "Печат". Президент Санду начала реализовывать эти требования. Запущенный в стране процесс аналогичен тому, который подтолкнул Украину к страданиям. За членство в "клубе избранных" Молдавия заплатит кровью, подчеркивается в материале.

Наташа Йованович

Появятся ли завтра киевские деятели в Кишиневе, и какую цену Молдавия готова заплатить за членство в клубе стран НАТО?

Прозападные власти Молдавии мало беспокоят настроения народа, хотя, если бы проводился референдум о вступлении в Североатлантический альянс, то, по опросам, 60% молдаван проголосовали бы "против". Исследование проводилось несколько месяцев назад по инициативе президента Молдавии Майи Санду, которая заявила изданию "Политико", что ее страна может отказаться от военного нейтралитета. Для этого из конституции Молдавии могут удалить соответствующий пункт, как осторожно намекнула Санду, но прежде пришлось бы решить "русский вопрос". Причем не только в Приднестровье или молдавском парламенте. "Русский дух" придется вытравливать из рядовых молдавских граждан. Процесс уже идет и в целом аналогичен тому, который подтолкнул Украину к страданиям эпических размеров. Речь о запрете русских СМИ, притеснении "московской" церкви и обвинениях в адрес России, которая якобы пытается дестабилизировать Молдавию.

Эта плохая Россия

Готов ли народ Молдавии поверить в версию о плохой России, когда по приказу Запада близ Приднестровья роют свежие рвы соответствующей инженерной техникой? Готов ли народ Молдавии отказаться от церкви, которая духовно руководила молдавским народом на протяжении веков? Забудут ли молдаване, как близко были связаны молдавские правители и русские князья и что когда-то в этой стране писали на молдавском кириллицей…

Опросы общественного мнения подтверждают, что молдавский народ к этому не готов, но НАТО не расположен прислушиваться к настроениям и желаниям народа. Кроме того, как подметил один российский аналитик, все сильнее "попахивает" Румынией, чьи территориальные амбиции доверено продвигать даме с румынским гражданством — Майе Санду.

20 ноября посла Молдавии пригласили в Министерство иностранных дел Российской Федерации из-за блокировок СМИ на русском языке. В качестве "симметричного ответа" Москва запретила въезд "многим официальным лицам" Молдавии.

Российские СМИ попали под запрет в преддверии местных выборов мэра. Майя Санду утверждает, что это необходимая мера для противодействия дезинформации, распространяемой российскими медиа-ресурсами. Мария Захарова объясняет это решение более реалистично: Кишинев бездоказательно обвиняет Москву во вмешательстве в выборы, но на самом деле решение объясняется низкими рейтингами кандидата от нынешней власти.

Запад аплодирует

Заблокированы и те СМИ, которые связаны с Россией. Превентивно по предложению молдавской службы безопасности "из-за действий, цель которых — дестабилизировать конституционный порядок, и участия в акциях, которые угрожают государственности и территориальной целостности Молдавии и Украины", заблокировано все вещание на русском языке, а это более 20 телеканалов. Запад аплодирует. За проявленное рвение Кишинев может ожидать поддержки. "Мы требуем от России вывести свои войска с вашей территории. НАТО решил выделить большой пакет помощи, которая поможет вам укрепить свою кибербезопасность и повысить боеспособность". Есть предвестники того, что ситуация может развиваться по негативному сценарию. Это и объявление об увеличении военного бюджета Молдавии, и войсковые учения с США на границе с Приднестровьем, и, наконец, что немаловажно, приглашения записываться в территориальную оборону, которые получают совершеннолетние молдаване. Если дело только в обновлении данных, как поспешило объяснить происходящее Министерство обороны Молдавии, то почему тогда ничего подобного не происходило раньше?

Как будут поджигать Приднестровье

"Подготовка к ликвидации Приднестровья идет полным ходом. Для этого задействована пятая колонна внутри Молдавии, диверсионно-террористические группы, которые уже орудовали в Брянской области во время специальной военной операции", — заявил, выступая на российском телеканале, профессор и политик Дмитрий Соин. Первый министр государственной безопасности ДНР, полковник ФСБ в отставке Андрей Пинчук, в свою очередь, с уверенностью заявил, что "враг подожжет Приднестровье, если Россия начнет бои за Николаев и Одессу".

Готовит ли Запад Молдавию на роль второго фронта в случае продвижения российских войск к Одессе?

Почему бы и нет? По мнению заокеанских стратегов, гибнуть будут молдаване, а у вступления в НАТО есть своя цена, и в данном регионе, что уже проверено, ее оплачивают кровью.

Румынская патриархия хлопочет

Еще на один шаг, который поможет Молдавии навсегда завоевать благосклонность Запада, указывает "Вашингтон таймс": "Молдавское государство не способно самостоятельно реализовывать планы по дальнейшему сближению с Западом. Поэтому ее нужно включить в Румынию, и это дело Майи Санду и ее партии".

Может ли румынизация пройти без дерусификации и последующих преследований православной церкви под юрисдикцией Москвы? Нет, и пример Украины тому подтверждением.

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир утверждает, что отношения между властью и Молдавской митрополией РПЦ значительно ухудшились. Тем временем Майя Санду призывает "все общество, включая церковь, объединиться на благо страны". Под чьим покровительством?

Конечно, румынским, так как, по утверждению Бессарабской митрополии Румынской патриархии, иерархия православной церкви Молдавии заражена идеологией "русского мира". Можно ли придумать более серьезные обвинения и лучшую основу для самопровозглашения единственной канонической церкви на территории Молдовы? Официально это уже произошло 26 октября, менее чем через два месяца после того, как Бессарабская митрополия подписала договор о сотрудничестве с Министерством обороны о "нравственно-духовном и патриотическом воспитании Национальной армии и удовлетворении духовных нужд войск".

Добавлю, что в День Республики в молдавском парламенте звучал румынский гимн, и жребий брошен. Майя Санду играет за Румынию, а Румыния действует по команде НАТО. Второй фронт готов.