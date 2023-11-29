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ТАСС

Медведев отметил, что разработки СПбГТИ приближают победу в СВО

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

По словам зампред Совбеза, высшее учебное заведение за всю историю существования внесло большой вклад в научно-технологическое развитие России и всего мира

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Разработки ученых Санкт-Петербургского государственного технологического института (СПбГТИ, технический университет) крайне важны для производства военной продукции, они приближают победу России в специальной военной операции (СВО), отметил зампред Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

"Ваши разработки очень важны и для производства современной продукции, включая продукцию военного назначения. В ежедневном режиме институт, его преподаватели и студенты добросовестно трудятся на благо нашей Родины", - сказал Медведев в поздравлении сотрудникам, студентам и выпускникам СПбГТИ, отмечающего 195-летний юбилей. Видео опубликовано на странице замглавы СБ в социальной сети "ВКонтакте".

"Искренняя благодарность всем, кто занимается разработкой передовых технологий, которые приближают нашу победу в ходе специальной военной операции", - добавил он, отметив, что коллектив института делает все, чтобы отстоять лидерские позиции России в современном мире, защитить технологический суверенитет и безопасность государства, подготовить квалифицированные кадры для ключевых отраслей экономики и промышленности и укрепить обороноспособность страны.

По словам Медведева, высшее учебное заведение за всю историю существования внесло большой вклад в научно-технологическое развитие России и всего мира, в его стенах работали люди, чьи открытия стали выдающимися достижениями в самых разных областях. Сегодня коллектив технического университета уверенно продолжает заложенные ими традиции, отметил зампред Совбеза, обратив внимание на то, что спектр направлений, по которым сейчас ведутся исследования, весьма широк. "Наноматериалы, лекарства нового поколения, полимеры, средства защиты атомных станций, цифровые модели управления производством и основы современного менеджмента", - перечислил он, подчеркнув, что "все это не только изучается в стенах университета, но и успешно применяется на практике". 

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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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