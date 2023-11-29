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Военное обозрение

Построенный для Балтийского флота «Каракурт» приступил к заключительному этапу государственных испытаний

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Источник изображения: topwar.ru

Малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 "Каракурт", построенный для Балтийского флота, приступил к финальному этапу государственных испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Малый ракетный корабль вышел на морские полигоны Балтийского флота, где экипаж вместе со сдаточной командой и государственной приемной комиссией проведут завершающее тестирование всех систем, устройств, агрегатов и механизмов корабля, включая вооружение. Сроки проведения завершающего этапа не названы, по его окончанию МРК "Буря" войдет в состав соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота. Дата церемонии поднятия Андреевского флага будет назначена позже.

В ближайшее время в рамках завершающего этапа государственных испытаний экипажу предстоит выполнить зенитные стрельбы по воздушной цели из ЗРПК «Панцир-М»

- говорится в сообщении.

МРК "Буря" проекта 22800 был заложен на судостроительном предприятии "Пелла" в Отрадном в декабре 2016 года, спущен на воду 23 октября 2018 года. Является четвертым кораблем проекта и третьим серийным, строящимся на ССП "Пелла". Всего предприятие должно предать флоту семь МРК проекта 22800 "Каракурт".

Корабль проекта 22800 "Каракурт" имеет общую длину 65 м при максимальной ширине 10 м и нормальной осадке 4 м. Водоизмещение – 800 т. Максимальная скорость хода на уровне 30 узлов. Дальность плавания на экономической скорости – до 2500 морских миль. Автономность 15 дней. Предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Основное оружие - ракетный комплекс "Калибр".

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Проекты
22800 МРК
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