Азербайджан и США возобновляют визиты высокого уровня

Баку. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном согласился на визит в Баку в декабре помощника госсекретаря США Джеймса О`Брайена.

"В ходе разговора Блинкен попросил Алиева для нормализации отношений между двумя странами дать разрешение О`Брайену в декабре посетить Азербайджан. Алиев дал согласие на это предложение, но с одним условием, что Вашингтон снимет необоснованный запрет на визиты официальных лиц Азербайджана высокого уровня в США. Блинкен принял это предложение", - сообщает во вторник пресс-служба президента Азербайджана.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, отметили в пресс-службе.

В беседе Алиева и Блинкена было отмечено, что на представленные Азербайджаном Армении 11 сентября 2023 года предложения по тексту мирного договора от армянской стороны был получен ответ лишь 21 ноября, говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

В ходе переговоров Алиев и Блинкен также обменялись мнениями относительно предстоящего 30 ноября заседания комиссий по делимитации государственной границы, которое состоится на условной границе Азербайджан-Армения.