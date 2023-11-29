Поставить все на кон. Судьба Украины решится весной

Spiegel: в бундестаге рассмотрен вариант удвоения поддержки Украины

Поддержки, которую союзники оказывают Киеву, недостаточно, пишет Spiegel. По мнению автора статьи Западу нужно вести более активную антироссийскую политику, разделить с Украиной риски и даже потери. Но у него остается все меньше времени. Уже весной конфликт вступит в решающую фазу, отмечается в материале.

Контрнаступление Украины, постепенно захлебываясь, в конечном счете замедлилось до состояния позиционной войны. Однако Запад, не желая идти на попятный, упорствует дальше: Киеву нужно больше оружия, а также более четкое понимание того, каковы его перспективы примкнуть к Европейскому союзу и НАТО в ближайшем будущем. Расчет такой, что после этого Россия должна проиграть.

Столь долго восхваляемый "контрнаступ" прочно увяз в чащах российских оборонительных сооружений, а еще точнее — в бескрайних минных полях. Украина, возможно, не испытывает проблем с боевым духом, отчаянных людей в стране хватает. Однако налицо у нее острый дефицит обычных материальных ресурсов, без которых воевать, а уж тем более добиваться каких-то стратегических успехов, попросту невозможно. Среди них — машины разминирования, артиллерийские боеприпасы, самолеты-штурмовики, крылатые ракеты большой дальности и системы, которые могут обеспечить ВСУ доминирование в радиоэлектронной борьбе. В то же время Россия привлекает на фронт все новые и новые резервы и продолжает наращивать объемы производства своего ОПК (оборонно-промышленного комплекса). Владимир Путин, как и прежде, решительно настроен на победу. Он открыто и уверенно говорит об усталости Запада и истощении Украины.

А вот сам Запад (представленный прежде всего Берлином и Вашингтоном), напротив, неуверенно топчется на месте: неясно, какое будущее ожидает притязания Киева стать членом НАТО, дальнобойные ракеты поставлять никто не собирается, даже с поставками обычной военной техники достаточно проблем. Евросоюз не может подтвердить свои обещания о поставках "миллиона артиллерийских снарядов" делом. Принятие решений об отправке новых систем вооружений затягивается на целые месяцы. А когда они будут наконец согласованы — тогда окажется, что этих объемов уже не хватит для того, чтобы изменить баланс сил на поле боя в пользу Украины.

Если сложить все эти части паззла, картина получится следующая: ключевые геополитические игроки на Западе намеренно поддерживают Украину ровно в тех объемах, каких будет достаточно для того, чтобы ВСУ, неся огромные потери, могли отражать попытки наступления российских вооруженных сил. Однако они не готовы бросить все свои силы и ресурсы на украинскую чашу весов, чтобы бойня кончилась. Иными словами: Запад дает достаточно много, чтобы Украина не погибла — однако слишком мало для того, чтобы она выжила. Можно сказать, выражаясь словами канцлера Олафа Шольца, чтобы как можно дольше баланс оставался в нынешнем состоянии по формуле "Украина не должна проиграть, а Россия не должна победить". Однако на деле применение подобной стратегии выливается в кровопролитную цепь потерь в рамках "борьбы на истощение", которая будет длиться до тех пор, пока обе стороны не осознают, что победить в ней невозможно. А то, что мы получим в итоге — это типичный "замороженный конфликт" с фактическим разделением Украины. Или будет подписано мирное соглашение на основе переговоров, в ходе которых Киев будет принужден идти на существенные территориальные и политические уступки.

Почему на Киевском фронте снова без перемен?

Если прислушаться к общеполитическому шуму вокруг повнимательнее, можно понять некоторые вещи. Канцлер Шольц, например, рассчитывает на то, что Владимир Путин в какой-то момент "одумается". Эммануэль Макрон говорит о каких-то новых договоренностях, достигнутых с Кремлем в вопросах европейской безопасности. Одновременно с этим Берлин и Вашингтон всерьез опасаются, что Владимир Путин решит предпринять активные шаги в сторону ядерной эскалации в том случае, если положение российской армии станет бедственным, а угроза военного поражении станет совсем близкой. Точкой невозврата в подобном случае может стать, в частности, потеря Россией Крыма. Тот факт, что Украина может использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов по инфраструктуре и логистическим путям, связывающим Крым с Россией, является решающим аргументом против поставки таких ракет Западом. Кроме того, на Западе боятся, что Россия способна пойти на резкую дестабилизацию обстановки из-за возможных военных неудач. Провал военной кампании стал бы для Владимира Путина большой политической опасностью. Тем не менее вот в чем абсурд ситуации: ни правительство Германии, ни администрация США не рассчитывают на то, что после ухода Путина можно будет ожидать от России какой-либо корректировки курса.

Не в последнюю очередь внутриполитические — или, если точнее, электорально-политические — факторы служат главной причиной неуверенности многих западных правительств. Страх вступить в военную конфронтацию с Россией распространен повсеместно, дают о себе знать другие кризисы и проблемы, поддержка Украины ослабевает по мере того, как боевые действия затягиваются. Все громче звучат призывы к "миру путем переговоров". Получается опасная для Зеленского ситуация: в то время как Владимир Путин уверенно идет вперед, Джо Байден и Олаф Шольц всячески уклоняются от того, чтобы связывать свое политическое будущее с Украиной. В этом отношении мы также имеем дело с явно асимметричным конфликтом.

Не позднее весны грядущего года начнется решающая фаза российско-украинского конфликта. Станет наконец ясно, по какому из трех возможных сценариев станут развиваться события. Это будет либо новое наступление российских войск, либо более успешное контрнаступление Украины, либо же окончательно закостеневшая позиционная война. Успех Украины, можно сказать, все еще не представляется невозможным. Однако под этим автоматически подразумевается: страны Запада понимают, что поставлено на кон.

Десять фактов, которые нужно учитывать в разговоре о ситуации с Украиной

1. Заморозить боевые действия на текущей линии фронта — значит обречь Украину на горькое поражение. В первую очередь это касается потери юго-восточных территорий Украины с их портами на Азовском море. Особенно важное значение имеет Мариуполь. В случае заморозки конфликта украинское население будет тотально деморализовано. В экономическом плане оставшийся не под российским контролем осколок Украины едва ли будет жизнеспособным. Доверие к свободному миру будет в значительной степени подорвано. Миллионы украинцев устремятся на Запад, потому что будущего в собственной стране больше для них не будет.

2. Подобная победа в масштабах всей арены мировой политики может дать Владимиру Путину очевидный сигнал: Запад ослабел. Он отступает. Он боится угрозы военной эскалации. Он не готов встать на сторону тех, кто разделяет его ценности и хочет принадлежать к нему. Какой сигнал будет послан Китаю и Ирану? И это в ситуации, когда противники нашего либерального миропорядка повсюду чувствуют прилив кислорода извне и прилив своих собственных сил?

3. Для тандема ЕС и НАТО любой "компромиссный" мир будет иметь катастрофические последствия. В итоге все это приведет к утрате единства, когда станет понятно: мы не можем полагаться друг на друга. Возникнут взаимные упреки, усилится недоверие к Берлину, особенно в Центральной и Восточной Европе. Это приведет к усилению центробежных тенденций в западном альянсе. Это будет настоящим праздником для Кремля и, прежде всего, для Китая.

4. Не менее важно: что значит присоединение к России больших территорий для их жителей? Они все пройдут через процесс русификации, а те, кто станут выступать против этого, могут подвергнуться определенным санкциям со стороны государственный машины. Подобное безобразие задевает основы нашего авторитета как защитников демократии и прав человека.

5. Если рассуждать о последствиях не только для Украины, то надо выделить следующие моменты. Самое противное ощущение для Запада - понимать, что отсутствует всякая уверенность в себе, а присутствует — полное неверие в свои силы. Как может быть иначе, если Вашингтон и Берлин исходят из того, что альянс Украины, НАТО и ЕС не сможет одержать верх в этом противостоянии. Когда хотят дать противнику решительный отпор, ведут себя по-другому. Черчиллевское мужественное обещание "крови, пота и слез" впереди пока касается только Украины. А должна быть готовность поставить на карту наше процветание, нашу финансовую силу и наш промышленный потенциал: это в интересах нашей собственной безопасности и в интересах сильной Европы.

6. Отказать Украине в ясной перспективе вступления в НАТО — значит дать преимущество Владимиру Путину. Это дает ему также фактически право наложить вето на расширение альянса на постсоветском пространстве. Это сигнал о том, что Запад не готов взять на себя обязательство поддерживать Украину и в дальнейшем. Если он почувствует себя достаточно сильным, он может предпринять новую попытку присоединить какую-то территорию, а то и сделать всю Украину своей марионеткой. А почему бы следом ему не обратить свой взор на Грузию или Молдавию? (Лишение Украины, а тем более Грузии или Молдавии политического суверенитета не является целью специальной военной операции — прим. ИноСМИ.)

7. Не дать конкретики насчет возможности вступления Украины в НАТО — это дать зато очевидный сигнал Киеву. Его можно понять так: вы отстаиваете нашу безопасность, но мы не хотим отстаивать вашу. А для Владимира Путина это сигнал, что он не должен отказываться от своей цели — вернуть Украину в российскую зону влияния. Даже если Украина в конце концов должна будет пойти на территориальные уступки, присоединение к НАТО будет тем более важным для той ее части, которая останется под контролем Киева. Стоит помнить, что Федеративная Республика Германия стала членом НАТО, когда в Восточной Германии еще стояли российские войска.

8. Даже если все согласятся, что переговоры с Россией необходимы, некоторые другие вещи, кроме территориальных потерь Украины, будут положены на чашу весов. Прежде всего это касается санкций, которые, по некоторым оценкам, могут оказать в долгосрочной перспективе сильное воздействие на Россию. В более широком смысле — это касается вопросов о том, на каких условиях будет возобновлено экономическое сотрудничество. Отдельные группы внутри российского общества, включая олигархов, не хотят окончательного разрыва с Европой.

9. Также остро стоит вопрос о выплате Украине компенсаций. Почему Европа с самого начала ведет себя так, как будто само собой разумеется, что Россия будет освобождена от этого? Не говоря уже об уголовном преследовании российских высокопоставленных военных и политических деятелей. В нашем распоряжении есть еще много рычагов давления.

10. И последнее, но не менее важное: нужно помнить про фактор времени. Наша хроническая нерасторопность не раз становилась причиной того, что Россия получала достаточно времени на перегруппировку, обход санкций, пополнение резервов и накопление сил для новых наступлений. Пролилось много литров украинской крови. В затяжной войне на истощение Россия обладает значительным преимуществом — отчасти из-за политической неуверенности Запада в своих собственных действиях и проблем с оказанием Украине должной поддержки на протяжении многих лет.

Из всего этого следует: Западу нужно сейчас — то есть в течение ближайших месяцев — решительно поставить на кон все возможное, чтобы изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины, нужно уничтожить российский военный потенциал и дать Украине возможность занять достаточно сильную позицию для того, чтобы вести переговоры. Чем дальше она сможет оттеснить российские войска, тем для нее лучше. Если Запад решит не делать этого, то не только Украина заплатит высокую цену. Решение Бундестага об увеличении нашей военной помощи в два раза — это шаг в правильном направлении.