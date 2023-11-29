Курсанты рязанского училища ВДВ показали боевую подготовку, дополненную с учетом опыта СВО

В частности, с опытом СВО вносится защита от аэроразведки противника

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) продемонстрировали в учебном центре в Сельцах отработку элементов боевой подготовки, в которые были внесены изменения с учетом опыта спецоперации.

Курсанты 1-го курса, поступившие в училище в этом году, отрабатывают элементы стрельбы на полигоне с боевыми патронами уже в шестой раз. "Сейчас изучаем три базовых положения стрельбы: лежа, с колен и стоя. Сначала проверяется бой оружия, а затем выполняются практические стрельбы. Кроме того, что мы что-то показываем, мы вырабатываем базовые умения и объясняем, почему определенный элемент выполняется определенным образом", - сообщил преподаватель кафедры вооружения и стрельбы.

На соседнем стрельбище учебного центра курсанты 4-го курса отрабатывают уже более сложные элементы, включая динамическую стрельбу в движении с корректировкой огня вторым номером. Она подразумевает стрельбу со сменой нескольких положений, имитирующих реальные условия боя: из пролома в стене и на нестабильной опоре, а также огонь в движении.

"Здесь осуществляется именно практика ведения огня, стрельбы, перемещения, смены и корректировки огня вторым номером при появляющейся внезапно цели. Второй номер также может вести огонь, пока основной военнослужащий заменяет боекомплект", - пояснил командир группы инструкторов с позывным Успех. Он отмечает, что в элементы подготовки постоянно вносятся изменения с учетом опыта спецоперации.

В отработку штурмовых действий курсантов десантного училища также вносятся усовершенствования с учетом опыта СВО, рассказал один из инструкторов. При этом порядок действий группы не меняется, ведь основной ее задачей остается обеспечение своей скрытности. "Но с опытом СВО вносится защита от аэроразведки противника. Эти вопросы мы тоже отрабатываем. Кроме того, увеличился носимый боезапас - теперь при штурмовых действиях он составляет не менее 18 магазинов, 10 гранат", - рассказал один из инструкторов.

Группы спецназа продемонстрировали штурм бетонного укрытия, а также показали отработку зачистки малоэтажной застройки с огневыми точками противника. Инструктор отметил, что командир группы во время руководства штурмовыми действиями в режиме реального времени получает от оператора беспилотного летательного аппарата, оснащенного тепловизором, информацию о нахождении противника.

О РВВДКУ

РВВДКУ является одним из ведущих вузов Минобороны России и обладает передовой учебно-материальной базой с классами, оснащенными современными интерактивными тренажерами по всем предметам обучения, в том числе по огневой подготовке, вождению боевых машин и управлению подразделениями в бою.

Кроме того, в училище имеется глубоководный водолазный комплекс, бассейн для отработки действий под водой и единственная в вузах Минобороны России аэротруба для подготовки личного состава к высотному десантированию.

За более чем столетнюю историю в училище накоплен большой опыт по подготовке офицерских кадров. В училище функционируют четыре научные школы, 29 человек имеют ученую степень доктора наук, а 293 человека - кандидата наук. Научная работа является одним из основных видов деятельности вуза и служебной обязанностью руководящего, преподавательского состава и научных работников. Выпускники училища защищают интересы России в зоне проведения СВО.

Училище выпустило более 50 тыс. командиров, которые внесли вклад в историю Красной Армии, Вооруженных Сил СССР и историю боевой славы Российской Армии. Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 119 Героев Российской Федерации.