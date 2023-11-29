Украинские ресурсы провели сравнение военных расходов Украины и России на следующий год

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Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом сообщается на официальном сайте президента. На подписание бюджета обратили внимание на Украине, поскольку он предусматривает увеличение расходов на оборону.

Украинские ресурсы провели сравнение военных бюджетов Украины и России на следующий год и пришли в уныние, поскольку российские военные расходы значительно превосходят украинские и при этом Россия будет тратить только собственные средства, не выпрашивая у западных союзников финансовой помощи.

Итак, в 2024 году Россия планирует потратить на национальную оборону 10,775 трлн. рублей, что в перерасчете на доллары составляет более 120 млрд. Доля военных расходов в бюджете достигнет 29,5%, что значительно превысит значения 2022 и 2023 годов (17 и 19% соответственно). В денежном выражении это выглядит еще солиднее: 2021 год - 3,5 трлн. рублей, 2022 - 4,7 трлн., 2023 - 6,8 трлн. 2024 - 10,775 трлн. рублей. Общая доля военных расходов составит всего 6% от ВВП России.

При этом доля военных расходов Украины от ВВП страны составляет 22%. Киев планирует потратить на военные нужды 1,69 трлн. гривен, что составляет около 47 млрд. долларов. Подчеркивается, что это почти все доходы бюджета, собранные на Украине. Финансирование других статей бюджета планируется из средств, предоставляемых западными союзниками. При этом западное финансирование до сих пор не подтверждено и нет никакой гарантии, что Киев получит дополнительные средства.

Ранее ряд западных экспертов заявил, что у Украины нет шансов победить Россию на поле боя, несмотря на рекордные траты на военные нужды. По их словам, у России значительно больше ресурсов, а также возможностей, так что никакая западная помощь не поможет. Кроме ввода войск, а это уже пахнет ядерным конфликтом, чего Запад стремиться избежать.