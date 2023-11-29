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Военное обозрение

Разработанный в качестве альтернативы китайским дронам БПЛА «Ветер» выходит на серийное производство

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Источник изображения: topwar.ru

Новый квадрокоптер двойного назначения с названием "Ветер" разработан в Санкт-Петербурге. В перспективе он должен заменить в российских войсках китайские беспилотники, закупаемые волонтерами. Об этом сообщил начальник лаборатории беспилотных летательных аппаратов компании "Котлин-Новатор" Владислав Удальцов.

По словам разработчиков, "Ветер" разработан в качестве альтернативы китайским беспилотникам, при этом он является БПЛА двойного назначения. Квадрокоптер - собственная разработка компании, он предназначен для действий в ближней зоне. При массе 1,8 кг, он способен нести 1 кг полезной нагрузки. Дрон имеет помехозащищенный канал управления и складную конструкцию. Максимальная скорость - 78 км/ч.

Для ведения разведки "Ветер" имеет камеру с шестикратным приближением и углом обзора на 93 градуса на гиростабилизированной подвеске. Для применения в качестве ударного беспилотник имеет специальные места для крепления системы сброса.

Источник изображения: topwar.ru

Сейчас этот аппарат выходит на серийное производство. Дальше мы будем его оптимизировать и модернизировать. В следующем году планируем производить порядка 100 комплектов в месяц. Увеличение объемов выпуска будет зависеть от заказа и расширения производства

- приводит ТАСС слова Удальцова.

Как отметили в компании, данный беспилотник не затеряется и на гражданском рынке, установленная на него аппаратура позволяет производить съемку видео- и фотоматериалов высокого качества с высоты птичьего полета.

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Котлин-Новатор
Проекты
БПЛА
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