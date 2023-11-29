В Краснодаре разработали новый разведывательный беспилотник для СВО

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Новейший бесшумный разведывательный беспилотник специально для применения в СВО разработали краснодарские инженеры из компании "Русская ракета" при содействии регионального благотворительного фонда "Добро и дело". Об этом говорится на сайте фонда.

Новый беспилотник практически невозможно обнаружить, он работает бесшумно. К тому же он самолетного типа, но запускается без катапульты и приземляется без парашюта, что значительно облегчает его эксплуатацию. Беспилотник способен проводить разведку на небольшие расстояния. Дрон уже был испытан в зоне СВО и получил положительные отзывы от военных.

В Краснодаре создали уникальный беспилотник-разведчик, который уже успешно прошел испытания на линии боевого соприкосновения. Разведывательных БПЛА самолетного типа, работающих на небольшие расстояния, и не требующие катапульты для запуска, на СВО нет

- отмечают разработчики.

Беспилотник способен вести разведку на высотах до 800 метров, развивая скорость до 120 км/час. Кроме того, он работает на частотах, которые практически невозможно засечь, так заявляют разработчики. В перспективе дрон получит усовершенствованные камеры для дневной и ночной разведки.

Подчеркивается, что стоимость одного беспилотника вместе с обучением оператора обходится в 400 тысяч рублей, что в 1,5 раза дешевле аналогов. Планируется, что в перспективе данный дрон войдет в линейку разведывательных беспилотников российской армии наряду с "Орланами".