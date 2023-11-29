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ТАСС

Ракету-носитель с кораблем "Прогресс МС-25" установили на стартовый стол Байконура

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Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ТАСС

Ее старт намечен на 1 декабря

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-25" установлена на стартовый стол №31 космодрома Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-25" была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску", - говорится в сообщении госкорпорации.

Старт "Союза-2.1а" намечен на 12:25 мск 1 декабря. На корпус ракеты нанесены изображения, посвященные 35-летию полета многоразового космического корабля "Буран", 100-летию со дня рождения первого начальника главного управления космических средств Министерства обороны СССР Александра Максимова, Десятилетию науки и технологий и "Играм будущего".

Ракета-носитель выведет на орбиту корабль "Прогресс МС-25". Он должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) 2 528 кг грузов, среди которых 515 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 553 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды.

Кроме того, на корабле также отправится специальный комплекс "Инкубатор-3" и 48 яиц японского перепела для научного эксперимента "Перепел", оборудование для эксперимента "Кварц-М", которое космонавтам предстоит установить снаружи станции в ходе внекорабельной деятельности.

Как сообщили ТАСС в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук, на грузовом корабле на станцию отправится питание для российских космонавтов, в том числе мандарины, апельсины и конфеты для новогоднего стола. Ранее в службе психологической поддержки экипажа МКС сообщили ТАСС, что "Прогресс МС-25" доставит на станцию и новогодние подарки, которые членам экипажа подготовили их родные и близкие. В мешочки с подарками также вложены брелоки с драконами. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз-2 РН
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