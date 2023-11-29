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ТАСС

Семена сои проверят на всхожесть после двух лет в космосе

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МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ ТАСС

Ученые выясняют, у каких семян больше шансов выдержать длительный космический перелет

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Исследователи Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН высадят семена сои, которые провели два года на внешней части МКС в рамках эксперимента Роскосмоса "Биориск", для проверки их всхожести. Ученые выясняют, у каких семян больше шансов выдержать длительный космический перелет, сообщил ТАСС директор центра Кирилл Голохваст.

"Три института - СФНЦА РАН, Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР) и ФНЦ агробиотехнологии Дальнего Востока им. А. К. Чайки через Институт медико-биологических проблем РАН, который занимается космическими медицинскими исследованиями два года назад отправили семена в космос. Сейчас первая партия семян вернулась, будет проводиться серия анализов, в том числе проверка всхожести", - сказал Голохваст.

Он добавил, что первые семена получат возможность посадить в почву новосибирские школьники в рамках фестиваля науки.

Голохваст рассказал, что целью отправки семян в космос было выяснить, какие семена смогут выдержать длительное пребывание в космосе. "Изначально наша нулевая гипотеза состояла в том, что, если когда-нибудь мы полетим на другие планеты, там понадобятся семена, а переживут ли семена длительный перелет, неясно. Мы решили сделать так, чтобы семена долетели, например, до Марса, для этого нужно либо их чем-то обрабатывать, либо просто брать такие семена, которые точно переживут", - сказал директор.

По его словам, у разных сортов одних и тех же растений семена могут отличаться разной пигментацией. Темные (гиперпигментированные) семена содержат большое количество антиоксидантов - веществ, которые забирают на себя свободные радикалы, образующиеся под воздействием радиации, перепадов температур и космической погоды. Таким образом, гипотеза ученых состояла в том, что у темных семян больше шансов выжить в условиях космоса. На космической станции побывали темные и светлые семена, чтобы исследователи могли сравнить воздействие на них условий космоса.

На Земле сохранились контрольные семена из тех же партий, что отправились на МКС. В течение месяца будет проводиться глубокий биохимический анализ, а также исследование лазерной конфокальной микроскопией - семена будут дробиться на части и под микроскопом ученые оценят, какое воздействие было оказано на ткани зародыша внутри семечка. 

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