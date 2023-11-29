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Известия.ru

Источник сообщил о разработке новых мини-БПЛА для истребителей Су-57

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Источник изображения: Фото: TASS/YURI KOCHETKOV

Источник «РИА Новости»: для Су-57 создали мини-БПЛА, которые он возьмет на борт

Для российских истребителей пятого поколения Су-57 созданы мини-беспилотники, которые самолеты будут нести на борту. Об этом во вторник, 28 ноября, рассказал информированный источник.

«Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе», — сообщил источник «РИА Новости».

По его данным, самолет сможет управлять группой таких аппаратов.

«Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников», — указал собеседник, добавив, что речь идет об ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), а также о беспилотниках радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дополняет «Газета.Ru».

Так, по словам источника, дроны, сброшенные группой Су-57 в количестве десятков штук, позволят истребителям прорвать противовоздушную оборону (ПВО) противника — как за счет перегрузки ее информационных каналов, так и за счет сосредоточенного удара по ее системам.

Су-57 является многоцелевым истребителем пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и оснащен самой передовой электроникой. Самолет способен нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Машина обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом сохраняет маневренность даже при больших перегрузках.

Ранее, 18 ноября, сообщалось, что подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения спецоперации взяли на вооружение новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Военнослужащие ВС РФ, опробовавшие новинку в действии, отметили управляемость и простоту изделия в применении новых боеприпасов, отметили в конструкторском бюро (КБ) «Восток».

«Скальпель» ― бюджетный аналог российского дрона-камикадзе «Ланцет». Главные отличия разработки «Востока» от модели компании ZALA ― это камера и система захвата целей.


В сентябре главный конструктор компании ZALA Aero Александр Захаров рассказал, что новый беспилотник «Италмас» станет аналогом «Герани» — небольшого дрона с уникальной системой самонаведения.

Устройство представляет собой дрон-камикадзе, начиненный взрывчатым веществом. Задача «Италмаса» — зависать над целью противника, пока не будет дана команда, и тогда БПЛА должен устремляться к назначенной точке, чтобы взорвать выбранный вражеский объект.

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