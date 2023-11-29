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РИА Новости

Для Су-57 создали мини-беспилотники, сообщил источник

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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Источник РИА Новости: для Су-57 создали мини-БПЛА, которые он возьмет на борт

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет об ударных дронах, разведывательных аппаратах и БПЛА радиоэлектронной борьбы. В частности, беспилотники, сброшенные в количестве десятков штук группой Су-57, позволят истребителям прорвать ПВО противника, — как за счет перегрузки ее информационных каналов, так и за счет сосредоточенного удара по ее системам — и дронами, и средствами поражения с боевых самолетов.

В апреле 2021 года источник РИА Новости в авиастроительной отрасли сообщал, что Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов. При этом он уточнял, что на тот момент началась разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, создавался стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.

Серийные поставки Су-57 начались в 2022-м. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 самолетов.

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