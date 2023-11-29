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ТАСС

На Амурском судозаводе запустят строительство фрегатов

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Корвет «Резкий» в цехе Амурского судостроительного завода
Корвет «Резкий» в цехе Амурского судостроительного завода.
Источник изображения: flotprom.ru

Военные корабли вошли в производственную программу предприятия до 2033 года, сообщил начальник управления промышленности краевого Минпромторга Алексей Абросимов

ХАБАРОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Строительство нового для Амурского судостроительного завода (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) типа кораблей - фрегатов - включили в производственную программу предприятия, сообщил ТАСС начальник управления промышленности краевого Минпромторга Алексей Абросимов.

"В производственную программу ПАО "АСЗ" до 2033 года вошли перспективные военные корабли проекта 22350 класса "Фрегат", - сказал Абросимов. По его словам, планируется строительство серии фрегатов для Минобороны России.

Абросимов сообщил, что для обеспечения спуска на воду фрегатов, их транспортировки к месту испытаний и сдачи необходимы строительство докового комплекса, состоящего из спускового док-понтона и транспортного дока, а также реконструкция гидротехнических сооружений. Сейчас ведутся работы по выполнению проектно-сметной документации для инвестпроекта судозавода по созданию сдаточной базы. Проектной организацией в настоящее время выполнены инженерные изыскания, разработаны архитектурные решения, выполняется разработка технических решений, сказал собеседник агентства. Это делается в рамках госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса".

"По инвестиционной программе технического развития закуплено современное оборудование, которое позволит реализовать перспективные проекты. Проводимая на заводе масштабная модернизация производства позволит начать постройку нового для завода типа кораблей, выполнение испытаний и сервисное обслуживание", - добавил начальник управления.

В феврале ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что завод готов приступить к строительству фрегатов для Тихоокеанского флота в следующем году. Речь идет шести судах.

Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре - одно из значимых для отрасли предприятий, может производить атомные и дизель-электрические подводные лодки, суда специального назначения, корветы, малые ракетные корабли. До конца 2028 года на заводе планируется сдать четыре малых ракетных корабля и шесть корветов, а также многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV06 и автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD, сдача которых предполагается в 2024 году. 

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Россия
Компании
АСЗ
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Минпромторг РФ
Проекты
22350
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